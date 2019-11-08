　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／主廚最小55歲最長94歲　業餘爺奶私廚為何讓年輕客搶訂

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供

▲介紹今日大廚是每次開飯前，食憶創辦人陳映璇（左7）必做的事，介紹主廚，也告訴食客關於菜色的小故事。（攝影者．楊文財）

文／楊倩蓉

下午4點，台北市富錦街一家餐館，3位年齡相加近200歲的大廚，在廚房忙得不可開交。為的是，一場溫暖的饗宴。

晚間7點，序幕開啟。

請繼續往下閱讀...

食憶餐廳創辦人陳映璇，領著3位熟齡大廚，站在餐廳前方。她們的面前是40幾位客人，座無虛席。陳映璇說了：

「很多高手都在民間。我先介紹今天大廚，第一位是大劉姐，她是很酷的俠女，你們聽過公務員辭職嗎？不是退休喔。她夢想開餐廳，臭豆腐是從黃豆開始磨，自己發酵，純手工的，很多人都說是這輩子最好吃的臭豆腐，待會你們可以鑑定一下。」

「第二位是July姐，退休之前是雲遊四海的領隊，在全世界吃過各式美食，她的料理很有異國風情，待會大家會吃到的胡椒蝦，她用了很多香料很多元。」

「最後一位壓軸是玲玲姊，她去年退休，女兒幫她報名，希望有第二人生。她是文化大學家政系畢業，又去紐約念餐飲管理碩士，回來又念MBA，就是學霸，什麼都學，她做的菜健康又好吃，待會可以跟她聊。」

客人興奮的拿起相機拍照，3位媽媽主廚靦腆微笑，向大家一鞠躬，轉身進入開放式廚房，繼續做菜。

每位客人的桌上，放著一把鑰匙，「這是小禮物，希望大家吃完飯之後，可以回自己的家吃飯，也可以想起，最懷念的菜、與那個人。」陳映璇說。

這家餐廳的主廚樣貌，跟一般認為，廚師要身強力壯、行動迅速，很不一樣。他們約20幾位，年齡最小55歲，最長94歲。

首家全銀髮主廚餐廳
受邀赴日展手藝，米其林大廚也來吃

它是國內第一家只聘用銀髮主廚的餐廳，這做法，放眼國外也很罕見。

它才開張1年多，就大受歡迎，也讓「高年級實習生」的應用，有更多想像。

每月月初，它在網路上開放訂位，幾小時就額滿；雲朗集團董事長張安平、台泥董事長辜公怡等，許多企業家都悄悄來此用餐；去年才獲得米其林三星榮譽的君品飯店頤宮餐廳，由雲品國際總經理丁原偉帶領著10位主廚，上門一探究竟。

今年10月，日本神戶設計創意中心（Kiito）舉辦銀髮產業展覽，找上食憶來介紹高齡化社會生活方式。5位台灣銀髮大廚現場料理，從蔥油餅到蘿蔔糕，引起悸動，「有日本人吃了我做的小肉丸，跑來一定要跟我謝謝，因為這是他小時候媽媽煮的味道。」玲玲姐開心的說。

爺爺奶奶們的家常菜，何以讓食客趨之若鶩？

一開始，它的誕生，來自一位女兒，對父母的觀察。

34歲的陳映璇，台大政治系畢業後，赴英國取得時尚創業管理碩士，回國在精品業擔任行銷人員，卻隱約覺得自己與奢侈品格格不入。父母退休，觸發她去觀察，很多退休族一身本領卻閒來無事；她又觀察，她善於烹飪的外婆外公，年紀8、90歲卻愛用iPad查餐廳、用Line群組聯繫。她開始思索，怎麼讓這群退休銀髮族，既能出外活動，又有發揮空間？

營造「家」感覺，連麻將桌都有
解決年輕客「為何要吃長輩做的菜？」

她又想到，這一代年輕人，10個有8個不會做菜，卻喜愛美食。上一代的銀髮族，無論男女，很多都是烹飪高手。那麼，何不結合兩者需求，開一家銀髮族餐館？

於是，她從身邊會做菜的長輩問起，並透過朋友引薦，發現來自五湖四海的長輩們，都不吝分享私房好菜，做菜給更多人吃；於是，這家強調「銀髮大廚、廚藝共享」的餐廳，就這樣誕生了。

儘管立意良善，但談到商業模式，起初，大家都不看好。

除了考慮到銀髮族的體力與溝通差異外，更有人對她說：「我都不想回家跟父母吃飯了，為什麼要去吃長輩做的菜？會不會一直問我不想回答的問題？結婚了沒？生小孩了沒？」

她只好先從快閃店做起，向開餐館的朋友借場地，利用餐廳公休時間，一次邀請3位長輩做私廚料理給大家吃。從去年6月試營運到去年底，每週末辦1次餐會，後來欲罷不能，今年2月租下店鋪開餐館，每週舉辦至少5場餐會。

從一開始，食憶就不做傳統宣傳，只在社群網站建立粉絲團，用網路報名方式預約。起初，吸引的是網路遊逛的好奇年輕人，沒想到年輕人來吃過後，就帶著家長一起來用餐；中年人來嘗試後，開始在這裡舉辦同學會，逐漸口耳相傳。

在空間上，也特別營造家的氣氛，小小院落裡有綠色造景，牆上水彩畫是朋友的媽媽畫的；開放式廚房就像在家裡，爸媽做菜時，孩子仍能走進走出；家具保留復古風，甚至還有麻將桌。

「很多人來這裡吃飯覺得身心放鬆。」她說，因為食憶不是用經營餐廳的概念，而是分享，銀髮主廚在這裡交流廚藝，客人用餐到一半，主廚也會到各桌去打招呼，問賓客最喜歡哪道菜？

過去5年，帶領廚師團隊到全球尋訪百年老店的丁原偉，一聽說食憶由銀髮族掌廚：「我的第一個念頭就是趕快訂位，去看看這些老人家在做什麼？」

最讓他印象深刻的一位94歲的老爺爺，把做菜這件事當成榮耀，把客人當作他的孩子，「他是用什麼態度在做菜？他是用畢生精力想辦法把這道菜做好吃，我很感動，這是廚師要學的精髓。」

「現在大家做菜就是求快，才會有很多罐頭食品出來，但以前沒那麼多罐頭食物，他們是用心做菜。」丁原偉說，「我們不是去吃菜，是去吃溫度與體驗；我想讓我們的廚師去看一個態度，這些銀髮主廚是如何尊重自己的工作。」

食憶不僅吸引饕客前往，也吸引銀髮族主動應徵，「有時1個月就有20幾位應徵，邀請我到他們家吃試菜，還有很多子女幫父母報名，希望他們有事做，不要一直看電視。」陳映璇笑說。

34歲老闆管94歲廚師
秘訣竟是不要敬老尊賢！

很多人好奇，要如何管理這群長輩們？要特別尊重、呵護嗎？

她的答案竟是：不用敬老，正常對待。

「我不會用關懷角度去對待他們，這些長輩需要的是被正常對待。」陳映璇說。

許多雇主不敢聘用銀髮族，困擾之一是，溝通上不知所措。商周記者訪問銀髮大廚，他們說，外界喜歡用關懷的角度來看待銀髮族，這卻是銀髮族最討厭的事，銀髮族除了體力有差，其他想法跟一般上班族一樣，重返職場，希望被正常對待，而不是另眼相待。

但另方面，長輩的好菜從採買開始，這需要站在他們的立場去思考，保留彈性。因此，陳映璇讓他們各自去喜歡的店採買，再跟她報帳。若長輩選材堅持用最好的，會不會導致成本過高？「我們在設計菜單時，如果這道菜的食材比較貴，會搭配其他比較不貴的食材來分擔。」她笑著說，其實主廚們也會體諒營運成本，不會買到貴得離譜的東西。

食憶目前每月營收為70萬元，她坦言，相較於一般餐館毛利約5成到6成，食憶只有4成，主要是人事開銷與浮動的食材成本較高，每位主廚薪資是以次數來算，每次2000元，雖然規模做大可以降低成本，隨著食憶越來越紅，很多客人希望能加桌、加場；但是她說：「分量做大，大廚會累，味道也容易跑掉，而且我的初衷是分享溫暖感覺。」

至於每月的輪值表，她摸索出一套標準作業流程，每月15日做2件事，一方面請20幾位主廚填下個月後的空檔時間，一方面公布下個月的主廚輪值班表，讓他們可以根據自己的時間調配安排；尤其是上了年紀，難免會有額外事務要去處理，像是看病、照顧家人或是出國旅遊等；另外，考慮到主廚體力，1週以參加2次為上限。

「有時難免會失控，例如他們會忘記出菜流程，甚至忘了來，我們就是要不斷溝通，這跟一般職場是一樣的。」她說。

年輕管理者碰上年長主廚，陳映璇覺得最大挑戰不在管理，而是價值觀。例如工作閒聊時，大家難免談到政治議題，「一開始會害怕，不敢講自己意見與他們相左，因為不想破壞剛建立起來的情誼。」她說，後來有一次看到一則假新聞在長輩群組間轉傳，她鼓起勇氣舉證，「他們知道我的政治立場跟他們相左，也不會怎樣，現在我都會跟他們聊我的想法。」

人生下半場，活力大爆發
退休特助考廚師執照，還學月子餐

曾擔任奇哥董事長陶傳正特助的玲玲姐說，加入食憶後，她的學習力大爆發，決定更加精進廚藝，不僅去學坐月子料理，今年目標是考上丙級執照。大劉姐則對記者說，「我們的體能沒有年輕人好，但我們沒有比較笨，不用另眼相待，我們需要的是正常對待。」她笑說：「現在講熟齡，別再講銀髮了，因為我們都染髮了！」

食憶主廚年齡最大的是94歲，來自新竹的劉爺爺，每天騎著電動車到市場採買，家人幫他報名主廚，他覺得很好玩，每2個月來1次，每次都是家人開車載他北上，全家當作出遊，歡歡樂樂送爺爺過來，再開開心心返家。陳映璇笑著說：「爺爺一來，其他的主廚都變成他的晚輩，大家開心交流拿手菜。」

隨著食憶的暴紅，她接到不少中南部網友，希望也能在中南部開分店，但她說，目前不考慮，主要是她開餐廳的目的是分享長輩拿手菜，「如果追求CP值，我的毛利低於一般餐廳，其實很難賺錢。」

「這種以人為核心所建立的價值，是需要小心呵護的。」她嚴肅的說。

幫助長輩重返職場，人生下半場保持活力，這是她的創業初衷。不過，為了讓更多人吃到長輩菜，她計畫年底前招募50位銀髮主廚，除了輪值出餐，還可以利用餘裕，推出拿手菜真空包裝；同時整理他們的食譜，幫他們每人拍故事紀錄片，為大家保留上一代的食物記憶與身影。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1669期。

【延伸閱讀】

鼎泰豐也進軍外送》未來開店最大成本不再是房租？餐飲求生有3重點

《雙子殺手》北美票房影評雙失利...3年前就曾讓李安跌過跤的技術，為何他還堅持用？

把超市裝上車，直接開到你家！拯救日本700萬高齡「購物難民」的移動販賣車

好好回答這2個問題，你距離「財富自由」就邁進好大一步！

35歲後要小心！「黃體素」過低增加癌症風險，哈佛醫師：攝取一種營養改善

ET快訊
她離婚「再愛一次初戀」甜蜜生2子！卻遭裹屍殺害　爺爺痛哭
11歲妹玩泛舟　上船前「要老師搭別艘」重力碰撞落水…6分鐘後
監視器畫面曝！同居男冷血殺害母嬰3人...窩網咖角落爽睡超安
女大生租屋2年半傳授「5大防蟑秘訣」！網一招KO：養貓後沒看
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

商業周刊／主廚最小55歲最長94歲　業餘爺奶私廚為何讓年輕客搶訂

回擊韓國瑜質疑個資外洩　財長怒嗆：無的放矢、請向國稅局同仁道歉

商業周刊／JR東日本租下六福皇宮　密談1年險破局內幕！

商業周刊／Apple TV+佛心價上市　迪士尼Netflix誰比較剉？

陸推未成年「電玩宵禁」　日經：威脅騰訊發展

中租控股10月營收年增16%　連4個月站穩50億大關

蘋果西打母公司公告分期償還銀行借款　大飲：不會下市

新台幣維持強勢　換歐、英、泰、日幣全都變便宜！

億萬富豪調查／台灣出現首位地產女大亨　資產超過10億美元

先探／大船入港　台股超有感上漲

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

商業周刊／主廚最小55歲最長94歲　業餘爺奶私廚為何讓年輕客搶訂

回擊韓國瑜質疑個資外洩　財長怒嗆：無的放矢、請向國稅局同仁道歉

商業周刊／JR東日本租下六福皇宮　密談1年險破局內幕！

商業周刊／Apple TV+佛心價上市　迪士尼Netflix誰比較剉？

陸推未成年「電玩宵禁」　日經：威脅騰訊發展

中租控股10月營收年增16%　連4個月站穩50億大關

蘋果西打母公司公告分期償還銀行借款　大飲：不會下市

新台幣維持強勢　換歐、英、泰、日幣全都變便宜！

億萬富豪調查／台灣出現首位地產女大亨　資產超過10億美元

先探／大船入港　台股超有感上漲

「5根薯條」介紹骨折種類　日網友神奇創意一張圖秒解析

貓修指甲被套「防毒面具」　歪頭無奈開掌：都給你剪啦

世桌團賽／中華女團五局大戰香港　鄭怡靜獨勝2點領軍進4強

《PD48》、《PDX101》爆決賽名單早內定！　安俊英認了「前20名都是PD Pick」

雷隊友是你！柴柴整理「0貢獻」　合照臉跩：都我做的

「青眼白龍」刺青250處！染藍雙眸失明3週　她曝：像被10片玻璃狂刮

立冬衝薑母鴨當心補過頭　中醫：白蘿蔔、南瓜「滋陰理氣」食材加進去

炎亞綸出道14年首度拍日劇！　台北一日遊陷異國戀…女主角「晨間劇女神」

公設比56%燒炭自殺宅淪法拍　南港每坪30萬...買到真賺到？

陳柏霖低調認愛緋聞女友庭萱　神隱當藝術總監「比演戲累」　

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

財經熱門新聞

日圓再貶逼近0.27字頭　換新台幣5萬多賺到2張環球影城門票

道指狂漲200點　美股3大指創新高

影／ETF投資三原則　輕鬆賺進退休金

港人來台投資申請案大增　經部：嚴格審查

「好享退」首次扣款成功逾4萬人　基富通再推二部曲

六福「生態、露營體驗」搶攻旅展商機　挹注業績表現可期

大數據建構「員工健康管理系統」　友達形塑「友善職場」落實CSR

手機號碼跨行轉帳　明年上線

台灣出現　首位地產女大亨

赴歐遊玩注意！歐元匯價創29個月來新低　換新台幣5萬多賺2700元

華僑兄弟檔聯手引進日出茶太　成為菲國第一大手搖飲

金管會同意台肥借錢給韓國瑜買房？　顧立雄：不接受魚目混珠的講法

雙11點火　金融科技支付旺　

立委爆料韓國瑜特權借款？台肥回應：這不是個案是通案

更多熱門

相關新聞

德法混血　阿爾薩斯微醺縱貫線

德法混血　阿爾薩斯微醺縱貫線

最不法蘭西的阿爾薩斯，位處法德交界，居民們有著極強的地域性，在他們的血液裡、空氣中，盡是濃濃日耳曼氣息，卻也不屬於德意志，它是獨一無二的阿爾薩斯。

JR東日本租下六福皇宮　密談內幕

JR東日本租下六福皇宮　密談內幕

Apple TV+上市　誰比較剉？

Apple TV+上市　誰比較剉？

尚吉巴島　臨海的伊斯蘭世界

尚吉巴島　臨海的伊斯蘭世界

砸50億蓋新總部　管最多是一面窗簾

砸50億蓋新總部　管最多是一面窗簾

關鍵字：

商業周刊私廚食憶陳映璇

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

女同學失蹤「IG連3天限動」　他急報警

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面