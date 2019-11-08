陸推未成年「電玩宵禁」　日經：威脅騰訊發展

▲據騰訊發布的第二季財報，線上遊戲控制了騰訊近31%的營收。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合外電報導

大陸國家新聞出版署近日頒布新規，要求未成年人每天晚上10點至翌日早上8點禁止玩線上遊戲。對此，外媒報導指出，中國大陸網路公司巨頭騰訊恐因此新規定遭逢新障礙。

日前中國大陸國家新聞出版署頒布《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，提出包括實行網路遊戲帳號實名註冊制及嚴格控制未成年人遊戲時長等6方面舉措。日經新聞報導，騰訊目前正努力從去年大陸實施的遊戲許可管制中恢復過來，沒想到馬上又面臨新困境。

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諮詢公司IHS Markit遊戲分析師崔晨雨（Cui Chenyu，音譯）表示，雖然新規不會帶給騰訊「致命的打擊」，但騰訊將於11月13日發布的第三季財報一定會受到影響。據騰訊發布的第二季財報，線上遊戲控制了騰訊近31%的營收。

報導指出，這項規定釋出之際，騰訊與中國大陸其他遊戲公司正處於愈來愈難吸引到新玩家的時刻。根據研究公司CNG及中國大陸官方遊戲協會的數據，2019上半年，大陸遊戲玩家的數量僅增長了5.9%至6.4億人，雖然成長幅度高於去年同期的4%，但從2015年後便開始出現增長緩慢的趨勢，該年為中國大陸遊戲玩家以2位數幅度增長的最後一年。

除此之外，作為中國大陸排行第一的遊戲發行商，騰訊也苦於無法提供給玩家更多新遊戲。儘管中國大陸已恢復發行遊戲牌照，但據崔晨雨的說法，由於對於遊戲內容的審查變得更加嚴格，騰訊現在通過核准的遊戲數量已是原先的一半或三分之一。「即使遊戲仍是騰訊的搖錢樹，它目前仍已無法維持該公司未來的增長。」

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