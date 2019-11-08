中租控股10月營收年增16%　連4個月站穩50億大關

▲中租控股前10月營收為479億元，較去年同期成長16%。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

中租-KY（5871）今（8）日下午舉行2019年第3季法說會，公布公司第3季營運成果，主要延續第2季成長動能，今年前3季自結合併稅後獲利達114.8億元，較去年同期成長14%，累計每股盈餘（EPS）為8.65元，股東權益報酬率（ROE）維持上季水準24%。

2019年前3季公司自結合併獲利成長14%，除了合併營收成長16%及成本費用率控制合宜外，同時受惠於台灣及大陸資產品質穩健，其中台灣及大陸第3季延滯率皆較前一季略減0.1個百分點至3.0%及1.9%，貢獻獲利成長。

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2019年前三季主要地區應收款淨額占比仍以台灣地區占52%為主，大陸則占32%，東協地區占比則較去年同期略增1%至15%；另前3季獲利貢獻占比，台灣地區整體獲利占48%，大陸為44%，東協地區獲利占整體逾4%。

中租今天也公告10月自結合併營收為51億元，較去年同期成長16%，連續4個月站穩50億元關卡之上；累計1至10月營收為479億元，年增16%。另以地區來看，台灣及東協分別成長17%及43%，大陸累計營收受到今年起手續費認列比例原則變更，及銷貨收入減少影響，年增10%。