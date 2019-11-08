川普背叛昔日盟友庫德族　郝志堅：必要時可能為了利益丟下台灣

▲美國總統川普屬於交易型總統，很可能在必要時刻將台灣拋棄。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普在10月初宣布從敘利亞東北部撤軍，拋棄曾與美國一起作戰的庫德族，讓鄰國土耳其可以攻入，此一舉動也引起許多盟國害怕。美國兩岸問題學者郝志堅（Dennis V. Hickey）認為，川普屬於「交易型總統」，從他對待庫德族的方式，以及回顧美國歷史來看，台灣有極大的可能，被川普在必要時刻丟棄。」

密蘇里州立大學講座教授郝志堅以〈川普會把台灣丟下公車下嗎？〉（Will Trump Throw Taiwan Under the Bus？）一文表示，從拋棄庫德族的舉動分析，川普是否會為了與大陸達成外交協議，犧牲台灣的利益，在「台灣的問題」上做出讓步。

▲土耳其總統艾爾段與俄羅斯總統普丁10月22日達成協議，撤離對庫德族的攻擊。（圖／路透）

郝志堅指出，台灣的官員對川普讚賞有佳，改善台美關係的程度，遠比美國歷任總統都來的好。但在歷史上也有一些關於美國為了外交，而犧牲台灣利益的案例。例如前總統尼克森（Richard Nixon）曾在1970年承諾「決不出賣台灣」，但之後在與大陸建交前，卻同意北京的要求，並將切斷所有與台灣相關的軍事和外交關係。

這幾年以來台灣一直在經歷「失望」。1980年總統大選期間，共和黨候選人雷根（Ronald Reagan）承諾會和台灣恢復外交關係，獲選之後不僅沒有實現諾言，還與北京簽下減少對台灣武器銷售的「八一七公報」。2004年時，時任美國國務卿的傑洛姆.鮑爾（Colin Powell）更是表示，「中國只有一個，台灣不是獨立的。」

在2016年大選期間，川普也沒有稱讚過台灣的民主，反而還指責台灣將美國人的工作偷走。郝志堅認為，以上種種例子都足以支持Palmerston的觀點，「民族沒有永久的朋友或盟友，只有永遠的利益。」

郝志堅指出，川普很有可能在必要時刻丟掉台灣，建議台灣政府要隨時做好準備，需要制定戰略政策，才能即時應付美國任何外交上的變化，對於大陸則要抱持著務實的態度，這些應該是台灣政府當前必須重視的問題。