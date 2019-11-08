　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋都審紕漏？模擬5千人在球場　北市府跳針推給都審委員

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋防災電腦模擬日前在爭議中通過都審。時代力量議員林亮君8日總質詢時指出，檢視當初模擬資料發現許多問題，如球場有4萬席座位，但電腦模擬卻是5000人在B2的球場層，「什麼時候球場層會有5千人？」，質疑模擬不符規定使用狀況。對於議員質疑，台北市長柯文哲一頭霧水，強調是專業問題，一旁的都發局長黃景茂則不斷跳針，把所有疑慮推給都審委員，強調這是都審會的決議。

林亮君質詢時指出，10月14日都審完成後留下很多問題，大巨蛋體育場館4萬人觀眾席，如何分布並沒有明定。此外，防災模擬時，B2球場層竟有5千位觀眾，大巨蛋基本上是作為體育場館，年會演唱為宗教團體活動，照理說不是常態性。

林亮君質疑，哪時候球場層會有5千位觀眾？質疑符合體育場館使用、坐滿4萬人觀眾席的情境，根本沒有模擬過。這時柯文哲表示，只有演唱會才會，「如果這樣的話，你就說觀眾席應該設置3萬5就好」。

此發言讓質詢的林亮君驚訝反問，「市長你要承諾？原本台建中心是說4萬席，你要設成3萬5就好？」，柯文哲驚覺不妙，趕忙表示，「這個齁，這是專業題目，你現在一下問我沒有辦法回答」，但一般來說來說，確實演唱會才會有5千人在球場內。

▲▼柯文哲市政總質詢 台北市都發局長黃景茂 大巨蛋相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲、北市都發局長黃景茂，回應大巨蛋相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，巨蛋模擬防災動線，所有球場層按照路線移動，到半開放空間，模擬路線10月14日都審時，卻發生疏散路線跟性能審查的最佳路線不一樣，質疑模擬結果不合理。黃景茂跳針回，「這是電腦模擬結果，我們都審員都看過、相信電腦模擬結果」、「電腦模擬能夠過，就是8分鐘人潮能離開觀眾席、10分鐘離開建築物」。

林亮君還提到，最初逃生模擬有所謂參數設定，當時遠雄聲稱是依照軟體原廠設計，但她發現裡頭有2個項目被關掉，若依照軟體手冊規定是要打開的。對此質疑黃景茂又無法回應，站在台上啞口無言，林再質疑，遠雄進行模擬前都會把資料送進都發局，整整半個月時間，難道整個局都沒有發現這問題？都沒給遠雄相關意見？

黃景茂跳針回應，「資料14天前就上網了，參數設定事前有送到都發局」、「我們相信專業，14天前就上網了」，而一旁的柯文哲則緩頰，自己也不是這方面的專家，這些問題無法回答，但在醫學上也不可能全部是on的。

林亮君最後建議，既然自己都能點出這麼多瑕疵，是否可依《行政程序法》撤銷前次的都審決議，或是將結果送交台北市災害防救專家諮詢委員查驗，甚至再做一次都審？柯文哲表示，「這涉及專業我無法判斷」，也不確定災害防救專家諮詢委員是否能審這些內容。
 

ET快訊
韓國瑜點名台肥、國稅局洩個資　要蔡英文馬上立案調查
「國瑜黨即將殲滅！」黃創夏分析宋楚瑜5優點：韓國瑜張揚時日不
離譜影片曝！自強號到站沒停好..開門後又往前衝　4旅客慘摔鳳
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌嘉義視察「風險橋梁」　承諾全額補助3億8,771萬元

大巨蛋都審紕漏？模擬5千人在球場　北市府跳針推給都審委員

諷對手收取便當、滷蛋費做長照　蔡英文：我用400億元做長照

快訊／韓國瑜點名台肥、國稅局洩個資　要蔡英文馬上立案調查

吳淡如／工作太忙，愛情散會

快訊／施壓台肥？韓國瑜笑林俊憲「軟了」：直接講名字

與布拉格簽姊妹市「台北台灣」惹議　柯文哲：這樣一鬧就完了

韓國瑜陷豪宅案...蔡英文當年這樣做：公布20年財產異動、財產全信託

柱柱姐台南參選立委　洪秀柱：選舉雖辛苦，但心情很愉快

韓國瑜被爆向台肥借錢買豪宅　徐永明：國民黨打房打假球

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

蘇貞昌嘉義視察「風險橋梁」　承諾全額補助3億8,771萬元

大巨蛋都審紕漏？模擬5千人在球場　北市府跳針推給都審委員

諷對手收取便當、滷蛋費做長照　蔡英文：我用400億元做長照

快訊／韓國瑜點名台肥、國稅局洩個資　要蔡英文馬上立案調查

吳淡如／工作太忙，愛情散會

快訊／施壓台肥？韓國瑜笑林俊憲「軟了」：直接講名字

與布拉格簽姊妹市「台北台灣」惹議　柯文哲：這樣一鬧就完了

韓國瑜陷豪宅案...蔡英文當年這樣做：公布20年財產異動、財產全信託

柱柱姐台南參選立委　洪秀柱：選舉雖辛苦，但心情很愉快

韓國瑜被爆向台肥借錢買豪宅　徐永明：國民黨打房打假球

慧眼看天下／貿易戰真休兵？ 聶建中:簽署協議前 中美各有盤算

當歸鴨燉飯超特別！台南特色餐酒館　30秒抹茶舒芙蕾入口即化

品勢全國賽延期　12日新莊體育館賽事不獲官方認證

印度女挺「18kg大肚」痛了7個月！　醫取106cm巨型囊腫傻了

紅外線測溫槍「預防性安檢」　里長候選人被控賄選纏訟1年判無罪

親兒子vs.別人家的　老婆親下廚「午餐超豐盛」！人夫期待...結局好淒涼

湖水藍拉麵太仙！台北巷弄排隊美食　還有超嫩舒肥雞腿肉

豐原站「人臉辨識監視器」證實大陸製造！　鐵道局：沒資安疑慮

茶文化入課程　小小泡茶師國際茶展露頭角

「世界明珠」號稱住宅比醫院還安全　吸Discovery拍攝建造紀錄

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

政治熱門新聞

無縫接軌！蘇貞昌報喜：每月6000元托育補助延續至3歲

房產專家6點分析韓國瑜7200萬豪宅

韓國瑜拋「勞動三箭」　勞動部回應了

王金平：民進黨執政拿刀槍殺國民黨

韓國瑜：不是說「房子買多少錢」就不是庶民

8年前非公職...韓國瑜質疑買房個資遭洩

她分析宋楚瑜5優點：國瑜黨即將殲滅！

韓國瑜推勞工政策　湊1000億補勞保破洞

找到眷村味　國旗比基尼妹載盲父追韓國瑜

保護未來總統！超帥女隨扈黑帶6段「只輸金牌陳詩欣」

「將有重大訊息宣布」　許毓仁：我不能掉出安全名單

韓國瑜陣營下週宣布0到6歲育兒政策

幫韓國瑜「協調」台肥？黃珊珊：那時不識韓國瑜

韓國瑜不滿買房個資洩　蔡英文：不能一句國家機器打死所有人

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

老公浮潛後失蹤　切鯊魚肚驚見「戴婚戒手掌」妻崩潰認屍

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面