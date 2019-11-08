大巨蛋都審紕漏？模擬5千人在球場　北市府跳針推給都審委員

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋防災電腦模擬日前在爭議中通過都審。時代力量議員林亮君8日總質詢時指出，檢視當初模擬資料發現許多問題，如球場有4萬席座位，但電腦模擬卻是5000人在B2的球場層，「什麼時候球場層會有5千人？」，質疑模擬不符規定使用狀況。對於議員質疑，台北市長柯文哲一頭霧水，強調是專業問題，一旁的都發局長黃景茂則不斷跳針，把所有疑慮推給都審委員，強調這是都審會的決議。

林亮君質詢時指出，10月14日都審完成後留下很多問題，大巨蛋體育場館4萬人觀眾席，如何分布並沒有明定。此外，防災模擬時，B2球場層竟有5千位觀眾，大巨蛋基本上是作為體育場館，年會演唱為宗教團體活動，照理說不是常態性。

林亮君質疑，哪時候球場層會有5千位觀眾？質疑符合體育場館使用、坐滿4萬人觀眾席的情境，根本沒有模擬過。這時柯文哲表示，只有演唱會才會，「如果這樣的話，你就說觀眾席應該設置3萬5就好」。

此發言讓質詢的林亮君驚訝反問，「市長你要承諾？原本台建中心是說4萬席，你要設成3萬5就好？」，柯文哲驚覺不妙，趕忙表示，「這個齁，這是專業題目，你現在一下問我沒有辦法回答」，但一般來說來說，確實演唱會才會有5千人在球場內。

▲台北市長柯文哲、北市都發局長黃景茂，回應大巨蛋相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，巨蛋模擬防災動線，所有球場層按照路線移動，到半開放空間，模擬路線10月14日都審時，卻發生疏散路線跟性能審查的最佳路線不一樣，質疑模擬結果不合理。黃景茂跳針回，「這是電腦模擬結果，我們都審員都看過、相信電腦模擬結果」、「電腦模擬能夠過，就是8分鐘人潮能離開觀眾席、10分鐘離開建築物」。

林亮君還提到，最初逃生模擬有所謂參數設定，當時遠雄聲稱是依照軟體原廠設計，但她發現裡頭有2個項目被關掉，若依照軟體手冊規定是要打開的。對此質疑黃景茂又無法回應，站在台上啞口無言，林再質疑，遠雄進行模擬前都會把資料送進都發局，整整半個月時間，難道整個局都沒有發現這問題？都沒給遠雄相關意見？

黃景茂跳針回應，「資料14天前就上網了，參數設定事前有送到都發局」、「我們相信專業，14天前就上網了」，而一旁的柯文哲則緩頰，自己也不是這方面的專家，這些問題無法回答，但在醫學上也不可能全部是on的。

林亮君最後建議，既然自己都能點出這麼多瑕疵，是否可依《行政程序法》撤銷前次的都審決議，或是將結果送交台北市災害防救專家諮詢委員查驗，甚至再做一次都審？柯文哲表示，「這涉及專業我無法判斷」，也不確定災害防救專家諮詢委員是否能審這些內容。

