「行李厚底鞋塞3kg冰毒」日本前議員廣州遭逮捕　判處無期徒刑

▲櫻木琢磨（後座）涉嫌運毒，在中國廣州機場遭到逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

日本愛知縣稻澤市前議員櫻木琢磨（Takuma Sakuragi）2013年在中國廣州被逮捕，當時他涉嫌在行李放置3.289公斤的冰毒。廣州市中級人民法院今（8）日則判處櫻木琢磨無期徒刑，據悉被告不服判決，預計10日內提出上訴。

《共同社》報導，回到2013年10月，當時櫻木琢磨要從廣州白雲國際機場轉機，經過上海回到日本，不過海關安檢時卻發現他的行李藏有3公斤多的冰毒（methamphetamine，又稱甲基安非他命），他因此被逮捕。如今，廣州市地方法院8日判決這名76歲的前市議員無期徒刑。

根據相關人士說法，櫻木琢磨在廣州受到奈及利亞籍的男性委託，對方表示想經由他送樣品給位在東京的設計師妻子，他收下裝有厚底鞋的行李，而鞋的底部已被挖空，塞入冰毒。審判過程中，櫻木琢磨表示他不知情，因此主張無罪；不過， 廣州中級人民法院今日還是以「走私毒品罪」判處他無期徒刑。

《路透社》指出，2014年時，檢方曾要求判處死刑、無期徒刑或至少15年徒刑。由於案情複雜，法院多次推遲宣布判決結果，耗時5年才終於有定論。

《日本時報》報導，律師表示，櫻木琢磨由於長期被拘留，健康狀況已走下坡，他對於判決感到失望，打算10天內提起上訴並「戰鬥到底」。

櫻木琢磨其中一名兒子特地從日本前往中國旁聽審判結果，他的表情嚴肅，似乎對於結果感到失望。律師說明，被告攜帶至少1公斤的毒品，通常會被判處死刑，但中國法律可以豁免75歲以上的人。