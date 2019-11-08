慧眼看天下／貿易戰真休兵？ 聶建中:簽署協議前 中美各有盤算

新聞節目中心／綜合報導

原先各界預期美國總統川普和大陸國家主席習近平，有望於本月中在智利召開的APEC峰會上舉辦川習會，卻因為智利示威抗議難以平息，宣布取消，但美中之間的貿易磋商持續取得進展，目前國際大環境的氣氛和走向，是不是有利於貿易戰真正的和解? 對此，淡江大學財金系聶建中教授在《慧眼看天下》節目中表示，在貿易協議正式簽署之前，中美兩國其實各有各的盤算。

聶建中指出，雖然大陸目前對美國農產品放寬，每年的採購規模可能達到400億至500億美元，但美國先前把華為列入貿易黑名單，打壓大陸科技公司可能是一項長期戰略，而且除了在針對性較高的科技業另闢戰場外，川普背後可能還有金融戰的布局。

另外在貿易戰中還有一個亮點，就是台積電，近日台積電市值衝破8兆元再創新高，但被美國鎖定的華為，卻是台積電前五大客戶，現在更傳出，美方要求台灣限制台積電對華為的晶片銷售。

對此，聶建中表示，美國企業對台積電產品的需求，目前遠超過華為與其他大陸企業的需求，例如蘋果、高通、博通、輝達等美國科技業者合計占台積電61%的營收，是台積電最大的買方。然而，大陸的需求正迅速成長，是要讓當前在美國的廣大客戶群失望，或是冒著痛失大陸未來客戶群的風險，因此在美中貿易戰之際，這使得台積電面臨兩難。

▼更多專訪的內容，將會在11月9日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

