影／為何存不了退休金？　打破5點迷思才能賺！

記者陳心怡／台北報導

許多人會抱怨，為什麼自己的退休金那麼少，只有別人的一半而已？在《雲端最有錢》節目中，來賓們提出五點一般人在投資上常有的迷思，如果想存滿退休金，很重要的就是打破這迷思！

1.定存比股票安全？

闕又上說：「定存的優點是短期很安全，但長期非常危險；股票則是短期震盪起來很危險，但長期是安全的」。以72法則來看，定存報酬率1%，翻倍時間要72年，但台股0050（元大50），報酬率7%，翻倍時間只要十年。所以如果沒這個概念，長期下來實在是差之千里。

2.高收益代表好投資？

闕又上說：「高收益債原則上不適合大多數人，因為它是股票跟公債的混合體，這樣子股票本質不會特別好，收益債體質也不高，所以要投資的話，不如就美國標普500和美國政府公債的混搭，這樣獲利可以達到33倍」。

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3.避開波動就是安全投資？

巴菲特曾說過，波動就是機會。闕又上認為，波動不一定是風險，反而是中性的，股市有波動是正常的，投資人一定要養成承受波動的心理素質。

4.避免套牢，停損可增加投資績效？

「不敗教主」陳重銘說：「會想停利或停損，代表你不了解那間公司，要不然就是買到錯的東西，所以建議投資前，一定要對公司有一定了解」。

5.高額報酬才能致富？

陳重銘表示，高額報酬不一定能致富，因為通常風險高，所以建議還是慢慢走，靠著複利績效累積資產。