　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／為何存不了退休金？　打破5點迷思才能賺！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳心怡／台北報導

許多人會抱怨，為什麼自己的退休金那麼少，只有別人的一半而已？在《雲端最有錢》節目中，來賓們提出五點一般人在投資上常有的迷思，如果想存滿退休金，很重要的就是打破這迷思！

1.定存比股票安全？
闕又上說：「定存的優點是短期很安全，但長期非常危險；股票則是短期震盪起來很危險，但長期是安全的」。以72法則來看，定存報酬率1%，翻倍時間要72年，但台股0050（元大50），報酬率7%，翻倍時間只要十年。所以如果沒這個概念，長期下來實在是差之千里。

2.高收益代表好投資？
闕又上說：「高收益債原則上不適合大多數人，因為它是股票跟公債的混合體，這樣子股票本質不會特別好，收益債體質也不高，所以要投資的話，不如就美國標普500和美國政府公債的混搭，這樣獲利可以達到33倍」。

請繼續往下閱讀...

3.避開波動就是安全投資？
巴菲特曾說過，波動就是機會。闕又上認為，波動不一定是風險，反而是中性的，股市有波動是正常的，投資人一定要養成承受波動的心理素質。

4.避免套牢，停損可增加投資績效？
「不敗教主」陳重銘說：「會想停利或停損，代表你不了解那間公司，要不然就是買到錯的東西，所以建議投資前，一定要對公司有一定了解」。

5.高額報酬才能致富？
陳重銘表示，高額報酬不一定能致富，因為通常風險高，所以建議還是慢慢走，靠著複利績效累積資產。

ET快訊
12強／韓國勝古巴！攜手澳洲進複賽　中華拚奧運2對手
快訊／吳崢、林亮君宣布退出時代力量　「已幫不上這個黨什麼忙！
男友陪住院1個月！　她聽「護理師換班交接」笑噴：男友心碎
快訊／台中3屍案犯嫌上銬走出警局！「低頭不語」被移送中檢
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台灣大贏家！　對美出口今年可續創歷史新高

龍巖出售彰銀股票傳公股進場接　財部：關注股權變化

影／為何存不了退休金？　打破5點迷思才能賺！

龍巖大賣彰銀持股22萬張　還有16.7萬餘張等著賣

Disney+發布在即　外媒曝這些電影將不會出現納入片單

商業周刊／主廚最小55歲最長94歲　業餘爺奶私廚為何讓年輕客搶訂

回擊韓國瑜質疑個資外洩　財長怒嗆：無的放矢、請向國稅局同仁道歉

商業周刊／JR東日本租下六福皇宮　密談1年險破局內幕！

商業周刊／Apple TV+佛心價上市　迪士尼Netflix誰比較剉？

陸推未成年「電玩宵禁」　日經：威脅騰訊發展

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

台灣大贏家！　對美出口今年可續創歷史新高

龍巖出售彰銀股票傳公股進場接　財部：關注股權變化

影／為何存不了退休金？　打破5點迷思才能賺！

龍巖大賣彰銀持股22萬張　還有16.7萬餘張等著賣

Disney+發布在即　外媒曝這些電影將不會出現納入片單

商業周刊／主廚最小55歲最長94歲　業餘爺奶私廚為何讓年輕客搶訂

回擊韓國瑜質疑個資外洩　財長怒嗆：無的放矢、請向國稅局同仁道歉

商業周刊／JR東日本租下六福皇宮　密談1年險破局內幕！

商業周刊／Apple TV+佛心價上市　迪士尼Netflix誰比較剉？

陸推未成年「電玩宵禁」　日經：威脅騰訊發展

「賣到中國能賺2倍」…農民寧可走私　越南豬肉價格突破新高

喜歡又不敢表白？用4個專家認證的動作暗示他　吸引男生主動靠近

開老車加油！他被工讀生「噴滿臉」崩潰　半身濕透秒退開

「只是鄉下夫妻有個買房夢…」　韓國瑜否認施壓：退休老翁沒政治影響力

克里斯汀貝爾「幹掉法拉利」極速狂飆　《賽道狂人》口碑爆：3天預測破9億！

「千萬不要得罪民進黨」　韓國瑜敬告台灣人：否則個資全被揭露

吳崢、林亮君宣布退黨　時力：祝福他們未來有好的發展

台灣盃女子冰球賽我國包辦冠亞軍　U18中華隊全勝封王

韋喆淚唱對決《好聲音》林言奕　蕭敬騰：你就是國際巨星

中信盃／輕鬆享受挑戰賽　豐田許定捷結識國手羅際威被激勵

財經熱門新聞

日圓再貶逼近0.27字頭　換新台幣5萬多賺到2張環球影城門票

道指狂漲200點　美股3大指創新高

影／ETF投資三原則　輕鬆賺進退休金

台灣出現　首位地產女大亨

港人來台投資申請案大增　經部：嚴格審查

「好享退」首次扣款成功逾4萬人　基富通再推二部曲

六福「生態、露營體驗」搶攻旅展商機　挹注業績表現可期

手機號碼跨行轉帳　明年上線

大數據建構「員工健康管理系統」　友達形塑「友善職場」落實CSR

赴歐遊玩注意！歐元匯價創29個月來新低　換新台幣5萬多賺2700元

新台幣維持強勢　換歐、英、泰、日幣全都變便宜！

韓國瑜質疑個資外洩　財長怒斥「無的放矢」

華僑兄弟檔聯手引進日出茶太　成為菲國第一大手搖飲

龍巖大賣彰銀持股22萬張　還有16.7萬餘張等著賣

更多熱門

相關新聞

年輕優勢無痛規劃退休生活「定期定額+時間複利」

年輕優勢無痛規劃退休生活「定期定額+時間複利」

價值觀改變，顯見晚婚、不婚成為趨勢，養兒防老已不再是人生的必要規劃。電商活動「雙十一光棍節」掀開年終購物季序幕，壽險業者也提醒所有單身族群，應趁年輕無痛規劃退休生活，善用定期定額分散風險及時間複利的優勢，替自己打造晚年依靠，並利用商品可附加附約的特色，加保意外、醫療及豁免保險費附約，將保障一次購足，讓光棍節的購物更有意義。

台積電跌逾1%　台股收盤下跌27點失守11600點

台積電跌逾1%　台股收盤下跌27點失守11600點

直播／年投資逾7億　國發基金盼養出新創獨角獸

直播／年投資逾7億　國發基金盼養出新創獨角獸

美股再創新高　台股受激勵開盤上漲14點

美股再創新高　台股受激勵開盤上漲14點

關鍵字：

雲端最有錢股票投資退休金

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

女同學失蹤「IG連3天限動」　他急報警

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面