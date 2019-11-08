吳淡如／工作太忙，愛情散會

▲工作太忙碌是許多情侶和夫妻感情失和的原因。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。



亦佳近來很消沈，原來是「快失戀了」。

她在媒體工作，最近公司改組，新上司以訓練她能力為理由，多派了好多工作給她，幾乎要她全台灣跑透透，過家門而不入是常有的事。

她的男友阿森，對於女友工作的改變，本來很支持，但是，隨著亦佳能夠陪他的時間越來越少，阿森不高興的時候越來越多了。

連他的生日，她都只能打一通電話祝賀。阿森接到電話時「没關係，我一個人過生日，順便可以安靜一下，想想未來」的幽怨語氣，使被遠派到上海採訪的亦佳打了個寒顫，卻又無能為力。

「下個禮拜我的事情比較少，我再好好陪你好不好？」

「唉，」阿森竟然曲解了她的意思：「我也不是没事幹，每天等著妳來陪我。我也很忙，有很多事做…」

一想到阿森的不悅反應，亦佳對打電話給阿森這件事越來越害怕，她甚至認為，阿森另結新歡，想要和她分手。

人夫阿南也遇到一樣的問題。多年婚姻本來相安無事，但因最近他的職務調動了，從閒差變成了勞碌命，答應太太可以出席的家族聚會、音樂會、家長會，黃牛了好幾次。太太剛開始會安慰他，後來說話也越來越酸：「這樣下來，人家會以為我們是單親家庭。」「怎麼？又趕不過來了。好吧，那我也只好去跟人家道歉解釋了…」

「難道妳叫我辭職嗎？」有一次，阿南忍不住，對說了酸話的妻子大吼：「我也是為了家庭在奮鬥，妳為什麼要給我這麼大的壓力？」

妻子被他的怒氣嚇了一跳，道歉說：「我没有這個意思，我不是故意的…」

忙不過來的人，脾氣一定急，如果再因為他們不得不的缺席來責怪他們，常給已經變得疏離的感情最後一擊。然而，一時被疏遠的人，對於不時拜訪的孤獨感也一定難以消受。俗話說解鈴還需繫鈴人，碰到這種狀況時，如果忙碌的人還可以提醒自己定時問安，主動表達關懷，相信「漸行漸遠」的危機可以減到最低。

最怕是因為工作忙，對另一方就理所當然的不聞不問，他一來電，就視為打擾，以「你是來亂的嗎」的語氣對付他，如此一來，他不胡思亂想也難。

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