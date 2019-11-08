東奧主館土地調查　挖187具人骨「男女老少都有」！一查…曾是江戶寺廟墓地

▲新國立競技場將為東京奧運而用，但發現多達187具的人骨。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

2020年東京奧運會及帕拉林匹克運動會將於日本「新國立競技場」舉行。然而，東京教育委員會現在公布，2013年至2015年進行挖掘調查時，曾在競技場及其周邊挖出大量人骨，從嬰幼兒到老人、男女都有，大約多達187具人骨。

綜合日媒報導，位於東京都新宿區的「新國立競技場」將作為奧運會及帕奧會的主場館，因此在建設體育館前，必須經過挖掘調查。不過東京都教育委員會透露，其實在挖掘調查時，一度從地底下挖出了多達187具的人骨。

報導指出，由於競技場一帶在江戶時代多為寺廟的墓地，因此推測這些人骨很有可能來自江戶時代被埋葬的屍體。人骨年齡從嬰兒、幼兒到老人都有，且不分男女。

日本國立科學博物館人類研究部長篠田謙一表示，為迎接奧運，最近10年間都有大規模開發，「開始急速的發現人骨」，有些來不及對應；國立科學博物館研究主幹的坂上和弘則說，從人骨的大小、牙齒生長狀態等，可以大概推定這些人骨的年齡。

另外，今年東京都其他的工事現場也發現將近1000具的人骨，當時專家要求政府提供保管場所，作為了解當時生活狀況的重要研究對象，並請日本文化廳編列明年預算，好設置新的人骨收藏庫。