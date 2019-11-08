　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

敞篷車繞4.6公里…日皇夫婦即位遊行限定30min　「皇居→赤坂御所」路線曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本天皇德仁及皇后雅子，分別身穿黃櫨染御袍及十二單。（圖／路透）

▲日本天皇德仁及皇后雅子將於10日進行即位祝賀遊行。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

受哈吉貝颱風影響，日本天皇德仁即位的祝賀遊行「祝賀御列之儀」延期到10日舉行。日本警方從7日就開始準備，在東京都中心實施大規摸交通管制，預計當天會派出2萬6000名警力。

綜合日媒報導，天皇德仁及皇后雅子將會搭乘敞篷車，在10日下午3時進行祝賀遊行「祝賀御列之儀」，路線從皇居出發，一路經過二重橋前、櫻田門、三宅坂（國會旁）、平河町、赤坂見附，最後通過青山走向赤坂御所，大約4.6公里，約30分鐘就會結束遊行。

雖然遊行僅進行30分鐘，但該路線全都要實施嚴格的交通管制，包括二重橋前的大手町從早上7時至下午4時30分全面禁行；祝田橋交叉路口從早上7時至早上9時、早上11時至下午4時30分；國會正門前到赤坂御所的路線，則是從早上7時至早上9時，以及中午起至下午4時30分為止。

另外，東京首都圈也為此實施交通管制，都心環狀線的竹橋至谷町（上下線）、4號新宿線的西新宿至三宅坂（上下線）都將從10日下午1時30分禁行到下午4時許為止。地下鐵的大手町站、日比谷站、青山一丁目站等出入口暫時關閉。

報導指出，日本警方為此投入將近2萬6000名警力，會負責沿路的維安，避免有人投擲危險物，也會檢查觀眾的隨身行李。另外，日本當局會在9日下午6時30分確定遊行是否能夠舉行，若延期則不限定日子。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
離譜影片曝！自強號到站沒停好..開門後又往前衝　4旅客慘摔鳳
老公浮潛失蹤　當地人捕鯊切肚驚見「戴婚戒手掌」人妻崩潰認屍
男警染金髮扮酒客！潛入包廂睹「6辣妹脫衣狂舞」下秒起身帶回1
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普凍結4億美元軍援　逼急烏克蘭總統「上CNN」宣布調查拜登

39歲男餐廳吃飯吞下「半熟雞肉」　脖子以下全癱「吞嚥都難」

密蘇里州警局一年內迎來17名新生兒　奶爸們抱嬰合照超溫馨　　

敞篷車繞4.6公里…日皇夫婦即位遊行限定30min　「皇居→赤坂御所」路線曝光

生啤、威士忌交替喝！日20歲男大生隔日猝死　在場9學長「過失致死」起訴

「失重狀態熟成」12瓶紅酒　太空站開放企業做實驗

用水熊蟲改造太空人基因 有助太空旅行抵禦致命輻射

雙手被砍斷、私處被剁血肉模糊！男約女同鄉來家玩　竟殘暴分屍她

養老院護理師偷拍住戶「臉龐流血死屍照」到處轉發：前男友很愛！

她非吸菸區抽菸遭拘留　警「塑膠袋套頭」私刑片曝光…電擊槍抵美腿威嚇！

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

川普凍結4億美元軍援　逼急烏克蘭總統「上CNN」宣布調查拜登

39歲男餐廳吃飯吞下「半熟雞肉」　脖子以下全癱「吞嚥都難」

密蘇里州警局一年內迎來17名新生兒　奶爸們抱嬰合照超溫馨　　

敞篷車繞4.6公里…日皇夫婦即位遊行限定30min　「皇居→赤坂御所」路線曝光

生啤、威士忌交替喝！日20歲男大生隔日猝死　在場9學長「過失致死」起訴

「失重狀態熟成」12瓶紅酒　太空站開放企業做實驗

用水熊蟲改造太空人基因 有助太空旅行抵禦致命輻射

雙手被砍斷、私處被剁血肉模糊！男約女同鄉來家玩　竟殘暴分屍她

養老院護理師偷拍住戶「臉龐流血死屍照」到處轉發：前男友很愛！

她非吸菸區抽菸遭拘留　警「塑膠袋套頭」私刑片曝光…電擊槍抵美腿威嚇！

歐盟調查Apple Pay　是否涉及反托拉斯法

瑞佛斯執教生涯900勝史上第13位　感謝一路貴人相助

先探／大船入港　台股超有感上漲

求子5年沒消息　陳明真崩潰到想跟「他」借精！

影／搭計程車坐副駕！司機下秒「嘟嘴撲來」強吻：我喜歡妳　女客氣炸了

川普凍結4億美元軍援　逼急烏克蘭總統「上CNN」宣布調查拜登

愛穿高跟鞋！57歲女「腳拇指外翻40°」痛爆　醫搖頭：截骨才能恢復

39歲男餐廳吃飯吞下「半熟雞肉」　脖子以下全癱「吞嚥都難」

【名家看經濟】吳明澤／中國大陸《對臺26條》的吸引力？

密蘇里州警局一年內迎來17名新生兒　奶爸們抱嬰合照超溫馨　　

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

老公浮潛後失蹤　切鯊魚肚驚見「戴婚戒手掌」妻崩潰認屍

廉航破窗膠帶貼了繼續飛！航空公司回應了

東加海底火山爆發　造出全新島嶼

台灣勞工赴「塞班島蓋飯店」遭無預警解雇

可置換GG　英推出跨性別性愛娃娃

美中證實加徵關稅取消　美股漲

2男登山繩索繫一起　墜崖300米亡

嫩媽電音趴噴乳汁　群眾張口跪接

即／北海道自駕載7人　台女昏迷3傷

狠母鐵籠藏12歲女　「賣一次換一瓶伏特加」

傳APEC峰會明年1月美國登場

迪士尼公主遭噁男「襲胸」當場嚇哭

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

更多熱門

相關新聞

謝金河：台日增資是一個好的開始

謝金河：台日增資是一個好的開始

財信傳媒董事長謝金河昨（7）日在臉書發文指出，JR東日本鐵道集團入主台灣六福皇宮，猶如「日本的企業大軍襲台」，但此案並非先例，認為台日交流愈來愈頻繁，令人期待。

香港「和你返工2.0」11區出發　

香港「和你返工2.0」11區出發　

夫妻虐死1歲兒　見警秒推給3歲長子

夫妻虐死1歲兒　見警秒推給3歲長子

駐日美軍F-16模擬彈掉落　北部基地暫停訓練

駐日美軍F-16模擬彈掉落　北部基地暫停訓練

北韓：日本首相安倍晉三是笨蛋

北韓：日本首相安倍晉三是笨蛋

關鍵字：

日本天皇德仁皇后雅子祝賀遊行即位路線日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面