中磊第3季獲利年增58%　累計前3季EPS達2.78元

▲中磊電子總經理王煒。（圖／中磊提供）
記者姚惠茹／台北報導
中磊電子（5388）今（8）日公布財報，今年前3季營收達222.38億元，受惠於產品組合持續改善，前3季合併毛利率達16.5%，大幅優於去年同期毛利率13.2%；累計前3季營業利益為7.43億元，年成長逾3成；累計歸屬母公司稅後淨為6.81億元，年增34%，前3季每股稅後盈餘EPS為2.78元。
單季營運方面，中磊第三季合併營收為90.6億元，較上季營收67億元，季增達35%，較去年同期成長6%；受惠於較佳的產品組合，單季毛利率達14.7%，優於去年同期毛利水準13.5%；第3季營業利益達3.12億元，較上季營業利益2.24億元成長近4成，年增24%；單季歸屬母公司稅後淨利達2.9億元，相較去年同期稅後淨利1.84億元，大幅成長58%，每股稅後盈餘EPS達1.18元。
中磊表示，受中美貿易摩擦影響，全球通信產業面臨版圖重整，中磊持續擴展電信市場，並因應客戶需求迅速調整集團產能，展現高度營運效率，今年前3季營運穩健成長，成功提升產品附加價值，獲利較去年大幅成長逾3成。
展望5G新紀元，中磊表示，將持續強化全球佈局，除北美、歐洲、中國地區等既有主力市場外，更積極拓展拉丁美洲、東南亞、印度等新市場，並投入新技術研發領域，像是小型基地台、商用網通設備、智慧能源管理、M-IoT行動物聯網等高附加價值應用，貢獻將逐漸發酵，整體營運成長可期。