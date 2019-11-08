微軟SQL Server 2019上市　訴求協助企業儲存管理並運算海量資料版本

▲台灣微軟專家技術部總經理胡德民。（圖／台灣微軟提供）

記者邱倢芯／台北報導

微軟宣布SQL Server 2019正式上市，將以AI整合海量資料叢集功能，兼具智慧與安全，業界領先效能，幫助企業與開發人員解決現今雲端工作環境的困難。微軟表示，SQL Server 2019內含兩大亮點、五大功能，確保能有效協助企業輕鬆儲存、部署、管理並運算海量資料版本。

台灣微軟專家技術部總經理胡德民表示，微軟SQL Server 2019上市，對於期望加速數位轉型的客戶，以及降低營運成本、有大數據資料需求以及SQL Server舊有用戶來說是一大福音。

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SQL Server 2019擁有關鍵兩大亮點：智慧支援所有結構與非結構化資料、智慧資料庫自動化管理大數據。以及五大功能，包含整合AI於海量叢集應用、支援跨平台跨語言、數據處理效能提升、數據分類與資安監控、免付費BI數據報告洞察。SQL Server 2019為更適合雲端環境，且能有效協助企業輕鬆儲存、部署、管理並運算海量資料版本。

另外，微軟認為，在數位轉型浪潮之下，企業在雲端工作環境中面臨的挑戰更為艱鉅，開發工具必須更為彈性、開放與安全。統計顯示，預計到2020年，每人平均每秒將產生1.7 MB的使用數據；另外，處理非結構化資料（Unstructured Data）在企業占比中也越來越大，約有95% 的企業必須管理非結構化資料。

這些資料包含：社交媒體中使用的高解析度圖片、影片、直播流量，以及企業環境中增長最快的郵件和附件檔案等。而SQL Server 2019強大的海量資料叢集功能，將幫助結構化和非結構化資料與內置於SQL Server引擎中的Apache Spark和Hadoop分散式檔案系統（HDFS）相結合，進而從大量資料中獲得變革性的見解。當今約有超過340種以上的資料庫，進行運算分析，如此龐大和複雜的資料量，任意移動資料將存在風險與困難。