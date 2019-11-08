中火許可證明年到期　台電：盼生煤使用量計算基礎能有共識

▲中市要求生煤使用量須減少四成，台電董事長楊偉甫（右三）期盼能面對面溝通使用量的計算基礎，以期取得共識。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台中火力發電廠許可證明年將到期，台電公司董事長楊偉甫今（8）日表示，台電將在11月下旬提出中火十部機組許可生煤使用量的申請，對於中市要求生煤使用量須減少四成，台電期盼能面對面溝通使用量的計算基礎，以期取得共識。

台電公司今天舉辦AI大數據人才發展營，邀請行政院政務委員唐鳳、經濟部長沈榮津、台電公司董事長楊偉甫出席站台，惟台中火力發電廠的減煤進度，仍為外界關注焦點。

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台中市政府重罰台中火力發電廠6,000萬元之後，日前再度發函要求台中火力發電廠在明年1月25日前，生煤使用量須減少四成，一旦違規將開罰，決不手軟。

對此，台電表示預計於11月23日提供新許可證的申請，對於台中市府要求明年1月25日之前，生煤使用量不得超過1,104萬公噸，台電表示許可證所規定的生煤使用量是2100萬公噸，希望雙方能在計算基礎上取得共識。

台中市政府日前表示，為改善空汙，台中市府也正輔導全市所有燃煤工業鍋爐於2022年底全數退場，目前七家業者、17座燃煤工業鍋爐中，已有豐興、味丹等四家、六座改為燃氣鍋爐。