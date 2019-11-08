面板產業逆風　群創第3季每股虧損0.39元





▲群創光電。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（8）日公布10月營收220億元， 月增1.4%，年減11.6%；第3季合併營收為633億元，營業損失為49億元，稅後損失為39億元，基本每股損失0.39元；折舊及攤銷為新台幣89億元，資本支出為新台幣50億元。

單月出貨表現，群創10月大尺寸合併出貨量共計1,041萬片，較上月增加2.1%；中小尺寸合併出貨量共計2,196萬片，較上月增加3.6%。

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單季出貨表現，群創第3季整體出貨面積705萬平方公尺，較前一季減少2.9%，液晶面板售價為每平方公尺287元美金。中小尺寸營收為新台幣176億元，較上一季增加20.5%；中小尺寸合併出貨面積68.72萬平方公尺，較前一季增加13.5%。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為32%，可攜式電腦為21%、桌上型螢幕為11%、電視為36%；以產品尺寸別區分，10吋以下為28%、10到20吋為25%、20到30吋為13%、30到40吋為4%、40吋以上為30%。

回顧第3季，群創表示，大尺吋面板價格雖然處於低檔，但公司積極調整產品線及產品組合，使得本季營收較上季微幅增加0.2%，EBITDA 仍維持正獲利率6.3%，在營運活動上持續產生現金流量。面對總體經濟的不確定性，公司除了增強成本的控制與管理外，將謹慎管控現金流量並依市場情況及客戶需求適時調整資本支出，以加強公司抵禦景氣波動的能力，並提昇營運效益及穩定性。

展望第4季，群創表示，大尺吋TV面板預期將止跌持穩，旺季補貨效益持續，整機出貨將在第4季達高峰，同時，公司將持續調整IT面板產品組合、提高IPS、窄邊框產品比重以達到優化獲利並提升產品附加價值。中小尺吋產品中，手機面板出貨持續緊俏，價格亦同步提升。

群創表示強調，無論未來產業景氣如何波動，公司都將堅持既定方向，持續優化產品組合以及技術創新，進而提升整體競爭力，維持營運穩健。