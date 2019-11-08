幼稚園老師被控「硬逼男童吃大便」！　同事護航：她自費餵飽挨餓學生

▲美國德州的幼稚園老師阿普隆（Mamie Aplon）被指控，逼迫學生吃下自己的糞便。（圖／翻攝自Facebook／Mamie Horn、Nancy Blake Pace）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國德州的幼稚園老師阿普隆（Mamie Aplon）被指控嚴重虐待兒童，逼迫班上一名男童「吃掉自己的糞便」，目前已經被保釋，如果罪名成立，可能面臨1年有期徒刑。同事佩斯（Nancy Pace）卻表示，阿普隆非常熱愛孩子，甚至自掏腰包，餵飽挨餓的學生，「我很榮幸地說，我是她的朋友。」

根據《太陽報》報導，67歲的阿普隆9月25日涉嫌虐待兒童，10月31日被大陪審團起訴。文件中寫道，這一名老師「蓄意虐待受害者，她明明知道這麼做是不合法的，卻讓學生吃掉自己的糞便」，最糟糕的是，她「以教育者的身分行動。」

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根據當地媒體12 News，傑斯帕（Jasper）獨立學區負責人海登（Steve Hyden）表示，阿普隆案發當天就被通報，立刻遭到停職，「學區將會繼續全力配合調查單位，由於此案關乎一名敏感學生的個人事務，我們無法提供更多相關細節，但是，傑斯帕學生的福祉是我們的第一優先考量。」

佩斯自稱與阿普隆共事多年，她表示，同事很有同情心，熱愛每個孩子，「事實上，我教書的第一年夏天，她就邀請我加入一場計畫，一起幫忙為學生提供食物。只要餓肚子的孩子們打電話，她就會餵飽他們。」許多人也紛紛回應，形容這一名老師「會把擁有的一切獻給需要的人」、「對於孩子的愛一直存在，不只限於學校裡面。」

根據《每日郵報》，阿普隆是前郡長霍恩（R.C. Horn）的女兒，8日受到法官艾倫（Mark Allen）傳喚，目前已經繳出1萬美元（大約新台幣30萬元）保釋金，但不願回應媒體的詢問。據了解，如果罪名成立，她將面臨1年有期徒刑與4000美元（大約新台幣12萬元）罰金。



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