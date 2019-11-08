老摳摳！台灣億萬富豪的年紀平均69歲　比全球平均大5歲

▲台灣的億萬富豪平均年紀比全球平均大5歲；新進榜者平均年紀73歲。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

資誠會計師事務所與瑞銀今（8）日公布億萬富豪報告，根據調查顯示，去年台灣億萬富豪的總人數較2017年增加14%，從原本的35位增加40位，其中11位是新進榜；另外，有6位掉出榜外。新增的11位新增富豪，主要是來自消費零售業、原料以及不動產及金融，平均年齡大約73歲，其中3位是白手起家。

資誠會計師與瑞銀公布的億萬富豪報告，所謂的億萬富豪是「資產超過10億美元以上」，台灣億萬富豪的總財富較2017年增加11億美元，增幅1%，總財富有855億美元，平均每位擁有21億美元。

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台灣40位億萬富豪當中，有27位是白手起家，13位是繼承者、白手起家的億萬富豪占台灣總億萬富豪的68%，亞太地區占78%、歐洲、中東、及非洲地區占61%，美國則是有67%。

白手起家擁有的總財富大約是67%，亞太地區則有74%、歐洲、中東以及非洲地區占59%，美國則有69%。

台灣的億萬富豪中，有39位是男性，只有一位女性，平均年紀為69歲，全球平均億萬富豪64歲，大了約5歲。值得注意的是，台灣40位富豪當中，有16位的年紀大於70歲，預計未來20年內將有298億美元資產移轉給下一代。