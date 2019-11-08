跟風雙11！　銀行搶推美元11%高利定存、刷卡回饋11%

▲北富銀連續2年搶翻天的「雙11快閃優惠」即將於11/11登場，同時加碼貸款雙殺優惠，優惠力道更勝以往。（圖／北富銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

搶雙11商機，台北富邦銀行連續2年搶翻天的「雙11快閃優惠」即將於11月11登場，除了美元定存11%、富邦J卡新卡消費回饋11%等好康外，同時加碼貸款雙殺優惠，預計將掀起一股搶購熱潮。

去年雙11快閃優惠引起搶購「瘋」潮，北富銀表示，今年特別規劃上午場與下午場，首先是11月11日早上11時11分開放搶購「美元定存11%」，客戶搶到資格後，只要在11月12日至11月29日於富邦行動銀行線上承作美元定存，即可享一個月定存年息11%（每組承作金額限3,000美元）。

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另外，搶到「富邦J卡新卡消費回饋11%」的消費者，在11月1日至11月30日前透過北富銀LINE官方帳號申辦富邦J卡且核卡成功，並於12月31日前刷J卡消費，即可享11%回饋，每張卡回饋上限新台幣300元，兩者優惠各限5,000個名額。

至於下午場的部分，則是在當天下午1時11分開放「信貸新戶最高6期0利率」、「學貸利息一筆勾銷 最高3期免繳息」等2項優惠。適逢年終旅遊、購物需求旺季，信貸新戶於11月底前進件且核准撥款，有機會享3到6期0利率（限111名）；針對北富銀學貸戶，11月1日至11月29日完成2項指定任務，最高可享3期學貸利息一筆勾銷（限1,111名，每人利息折抵上限1,000元）。

值得一提的是，今年雙11快閃優惠活動首度移至台北富邦銀行LINE官方帳號舉辦，開搶前記得先成為「台北富邦銀行LINE官方帳號」好友，並成功綁定個人化服務。

另據北富銀信用卡大數據調查，2018年雙11活動期間，夜間至凌晨網購戶數成長1倍、簽帳金額成長1.8倍，夜貓子消費力道強勁。因此今年特別規劃夜貓加碼送專案，11月9日至11月15日夜間時段於momo購物、PChome線上購物、Yahoo（購物中心／超級商城／拍賣）、蝦皮購物、淘寶等多家指定網購商店最高回饋26%刷卡金。