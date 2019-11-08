臺灣形象展首度移師杜特蒂故鄉　貿協：電子業將進軍菲國

▲民答那峨島發生規模6.6之強震，外貿協會在第一時間與當地臺商發動募集物資。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／納卯報導

由經濟部國際貿易局及外貿協會辦理的「2019年菲律賓臺灣形象展」，今（8）日首度在納卯SMX會展中心登場，100家臺灣企業共聯手，展出100攤位。外貿協會董事長黃志芳表示，今年的台灣形象展有別以往，都是深入東協的二線城市，這次來到納卯舉辦形象展非常成功，因為這是納卯第一次有這麼盛大的展覽，一早10點就有民眾排隊進場，可見大家非常期待。另外，貿協這次也與台商為民答那峨島的災情進行捐款，共3萬4千元美元。

貿協指出，針對菲律賓發展政策及當地市場需求，這次展覽以「智慧城市」、「農漁業科技」、「健康醫療」、「時尚生活」及「遨遊臺灣」為5大主軸，以一連串的產業論壇、商機媒合會及文化表演活動展現臺灣優質產品及重點產業，可望創造龐大的臺菲合作商機。

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▼貿協董事長黃志芳表示，這是首次將台灣形象展移師至納卯。（圖／記者余弦妙攝）

黃志芳表示，東南亞已經都變成世界一級戰區，而菲律賓身為東協一員，約有1億770萬人，人口平均年齡24、25歲，是東南亞最年輕的國家，且今年菲律賓的GDP已達3102美元，預估2023年可以超過4000美元，由此可見菲律賓是一個相當有潛力的國家。另外，納卯雖然是菲律賓的第3大城市，但今年的經濟成長都超過7%比其他城市都來的高，因此這次才會選擇來納卯進行展覽。

貿協表示，菲國近年來經濟提昇，也帶動人民追求生活品質；「臺灣文創設計館」展示屢獲世界設計大獎的優秀產品，日常用品如手錶、背包、相機等結合時尚設計；另外，菲律賓人喜歡拍照，甚至拿到「自拍之都」的稱號，「臺灣觀光文化館」也特別設計自行車徜徉於櫻花花海的佈景來吸引菲律賓人目光。

▲納卯市政府。（圖／記者余弦妙攝）

此外，貿協指出菲律賓將近2/3的人民從事農業，但因為天災、技術欠缺等問題，生產值卻只佔了GDP的9%，此次「臺灣精品館」、「臺灣農業館」和「臺灣漁業館」皆推出智慧農業相關的解決方案或技術，像是擁泉科技帶來能將循環經濟轉變為商業模式的水稻桿建築材料。而納卯養殖漁業發達，昇泉生物則是展出可分解養殖底土毒素物質的專業解毒劑；專為智慧農業打造的經緯航太無人機不僅可以增進農藥噴灑效果進而降低使用藥量，還可應用於災害監測與處理，可為當地帶進農業發展的新思維。

黃志芳進一步透露，對這次的形象展首次來到納卯辦展覽已對當地貢獻了不少就業機會，之前電電公會來菲律賓考察後也認為菲律賓是一個有潛力的國家，未來應該有機會把電子業引進菲律賓；另外，他更提到2020年貿協將會前進越南、泰國、馬來西亞、印尼、印度，但是否會與今年的主軸一樣前往二線城市還要由經濟部研議。

▲▼納卯街景。（圖／記者余弦妙攝）



