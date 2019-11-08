沃旭大彰化離岸風場陸上變電站今開工動土　已在彰化縣繳交印花稅逾1億元

▲沃旭能源大彰化東南及西南離岸風場陸上變電站正式開工動土。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導

沃旭能源今（8）日與大彰化東南及西南離岸風場的陸上變電站統包商台灣汽電共生公司，攜手舉行開工動土儀式，主要是近日取得彰化縣政府核發建照，因此啟動陸上變電站土木建造工程，為當地創造就業機會，已向彰化縣政府繳交破億印花稅，為本地供應商創造商機。

去年11月，沃旭能源與台汽電簽署離岸風場陸上變電站統包工程合約，台汽電將為大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風電計畫建造兩座陸上變電站、電纜隧道及海陸纜接續點，這項超過新台幣70億元的統包合約，目前正由台汽電100%轉投資子公司星能執行中。

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▲沃旭能源大彰化東南及西南離岸風場陸上變電站動工儀式。（圖／沃旭能源提供）

沃旭能源大彰化東南及西南離岸風電計畫，已在本地簽署多項重要合約，從去年第4季至今，累積在彰化縣繳交印花稅超過1億元，主要包括沃旭與星能的陸上變電站統包合約、興達海基的水下基礎合約、西門子歌美颯的風機採購合約，打破歷史紀錄，成為彰化縣歷年在單一年度繳納最多印花稅的企業。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，沃旭將確認大彰化東南及西南陸上變電站工程在施工現場執行最高的國際環安衛標準，並遵守環評承諾，包括安排考古專家在施工現場勘查，監控施工空氣品質和噪音振動，落實品質環安衛標準，追求更高的工程品質。



台汽電董事長張明杰表示，隨著沃旭陸上變電站的動工，台汽電及負責專案執行的子公司星能，將能參與政府大力推動的離岸風電重大建設，為國家能源發展盡一份力量，並為配合本土化要求，全部施工廠商及大部份機電設備都選自國內。

▲沃旭能源大彰化東南及西南離岸風場陸上變電站模型。（圖／沃旭能源提供）

沃旭能源表示，因應兩座陸上變電站及統包工程需求，星能公司自去年起至今已擴編超過60名員工，未來在陸上變電站及相關建造期間，連同下游供應商在內，預計有800至1,000名人力投入，為當地創造就業機會。

同時，沃旭能源也藉此打造離岸風電產業的本地供應鏈，由統包商星能與在地公司簽署七大主要合約，其中包含委託台灣機電工程服務社、吉興工程顧問與台北大學共同承接的設計諮詢、中興電工簽訂開關設備合約、華城電機簽訂變壓器合約、委託瑞助營造負責陸上變電站的建造工程，以及委託由真毅營造負責建造箱涵等，連同土木工程、電抗器、電纜鋪設、設備安裝等項目，都將由台灣供應商負責，而來自彰化的彰鹿預拌混凝土、久連預拌混凝土公司都已經加入星能的下游供應商行列。