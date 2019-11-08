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華航旅展買氣旺、美加空運調升運價10%　挹注業績表現可期

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▲中華航空參加2019 ITF台北國際旅展。（圖／記者林淑慧攝）

▲中華航空參加2019 ITF台北國際旅展。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

2019 ITF台北國際旅展今(8)日起於南港展覽館盛大登場，華航董事長謝世謙表示，今年推線上直播1元機票競標活動，帶動各航線買氣，而貨運方面十月美加線調升運價10%至15%，亦可望挹注第四季營運表現。

ITF台北國際旅展期間為11月8日至11日，為全年規模最大的旅展，吸客效益備受矚目，航運類股華航、長榮與高鐵，以及上市櫃觀光類股雄獅、五福、晶華、六福等均派員參展，搶攻旅展商機。

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針對今年旅展買氣，華航董事長謝世謙表示，11月起進入日韓賞楓旺季，從線上旅展看得出旅客買氣回籠，加上旅展首日邀請知名部落客「布萊 N 機票達人」進行線上直播機票競標活動，熱門航線機票只要 1 元起標，可望搶攻年輕族群的心佔率。

為搶攻旅展商機，華航今年祭出三大特色搶市，包括：一、旅展現場購票即可參加「歡慶 60 扭扭樂」活動，天天抽出區域線不限航點經濟艙來回機票一張；二、「百萬豪哩遊世界」價值百萬哩程大獎，票價最低 TWD2,100 起(未稅)超值優惠；三、於指定通路 (可樂、雄獅、東南、百威、山富、五福及喜鴻) 購買華航/華信航空雙人 (含) 以上之限出發時間的團體行程並完成付訂，並至活動網頁完成登錄，可享有「萬元旅遊抵用金天天抽」抽獎資格。

另外，中美貿易協商朝正向發展，空運業務11月起進入旺季，謝世謙說，華航並自10月30日起調升美國、中南美與加拿大航線運價10%到15%，加上目前航空燃油均價較去年同期為低，新台幣亦處於升值趨勢等正向因素下，挹注業績表現可期。

2019 ITF台北國際旅展今年計有60個國家地區、共1,700個攤位參展；這次旅展期間正逢1111購物狂歡節，業者推出住宿券最低1.1折、1元商品限時特賣、旅遊商品1,111元起及買1送1等好康，掀起民眾搶購風潮。

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