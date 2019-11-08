慶生派對冒1公尺高熊熊大火　兇手竟是5歲兒最愛穿的「發光鞋」

▲兒子的發光鞋，竟然有可能是造成火災的原因。（圖／翻攝自Facebook／Abby Spielmacher）

記者李振慧／綜合報導

加拿大安大略省一名女子在家舉辦女兒的生日派對時，家裡突然莫名起火，冒起了約1公尺高的熊熊火焰，引起在場賓客恐慌，事後她與丈夫將燒毀物品移到室外時，意外發現造成火災的元凶竟然是5歲兒子最愛穿的「發光鞋」。

居住在貴湖市(Guelph)東北部埃弗頓市(Everton)的女子斯皮爾馬赫(Abby Spielmacher)，3日在幫女兒舉辦生日派對時，一名來參加的女童突然大喊，「大火、大火」，她前往車庫泥房(Mudroom)意外發現，現場竟然升起了熊熊大火，趕緊與丈夫聯手將火撲滅，幸好發現得早所以沒有造成太嚴重的後果。

斯皮爾馬赫後來在清理現場時，發現一雙原本掛在背包旁邊的「發光鞋」，鞋底竟然完全燒焦，懷疑這雙鞋很有可能就是引發火災的原因，她表示，這種踩了鞋底會發光的鞋子，是她5歲兒子布賴森(Bryson)平時最喜歡穿的，有可能是裝置在鞋底的電池短路造成起火。

斯皮爾馬赫驚嚇表示，「知道孩子們有可能被每天穿的鞋子給灼傷，這實在是太可怕了」，而她上網調查發現，之前曾發生過孩童腳底被「發光鞋」灼傷的集體訴訟案，目前已和鞋子製造商Skechers聯繫，但尚未獲得該公司回覆，所以將故事分享在臉書上，希望能提醒家長，孩童穿著「發光鞋」會有安全上的隱憂。鞋商後來表示，已和斯皮爾馬赫一家人取得聯繫，將對產品進行檢查。

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