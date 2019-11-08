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日商搶進台灣飯店業　謝金河：日企大軍襲台！但是「好的開始」

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▲快訊／「六福皇宮大樓」新房客曝光！JR東日本首家在台飯店2021年開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲六福皇宮經過10個月漫長等待，終由日本JR集團進駐經營，預計2021年正式開始營運。（圖／記者黃士原攝）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（7）日在臉書發文指出，JR東日本鐵道集團入主台灣六福皇宮，猶如「日本的企業大軍襲台」，但此案並非先例，認為台日交流愈來愈頻繁，令人期待。

謝金河指出，隨著六福集團退出六福皇宮，經過10個月漫長等待，房東國泰人壽尋尋覓覓終於找到租客，這是一個好的開始。

請繼續往下閱讀...

謝金河表示，這次交易是透過福華廖家牽缐，未來公司正式名稱是JR東日本大飯店台北，台灣的合作夥伴是福泰飯店集團，預計2021年正式開始營運。

謝金河表示，日商進入台灣飯店業並非先例，先前HIS Hotel集團拿下擁有18家商旅，1600個房間的洛碁飯店及副品牌舞衣新宿的經營權，洛碁也是一家上櫃公司，代號8077。

謝金河強調，台灣的上市櫃公司這兩年有不少日本企業入主，像是散熱元件的超眾由日本電產株式會社拿下52.4%股權，今年股價從66.7元漲到290元；專攻營建3D解決方案的大塚，由日商大塚商會控股37.82%。生產石英震盪元件的加高，有日本大真空株式會社控有50.46%股權；而這兩年日亞化入主光磊經營，為LED的光磊注入新活力。

謝金河表示，日資企業不斷地在台灣尋找標的物，今年郭董本來要當介紹人的La New棒球隊，由日本樂天集團以大約6億台幣取得經營權。劉阶廷一心打造的Lamigo Monkeys是台灣人氣最旺的球隊，曾勇奪6次總冠軍，這次樂天接手，正好可以為台日職業棒球合作舖路，而樂天和國票金的純網銀也取得營運執照，大家樂見其成。

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