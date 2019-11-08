先進雷射晶片營運加溫　兆勁10月營收月增19.78％再創歷史新高

▲兆勁董事長紀政孝。（圖／兆勁提供）

記者姚惠茹／台北報導

兆勁（2444）公布10月營收1億6293萬元，較上月成長19.78％，較去年同期增加20.55％，再創單月營收歷史新高，並已連續3個月創單月營收歷史新高。兆勁表示，旗下研發生產的高速光通訊先進雷射晶片（VCSEL Chip）已經在10月開始正式出貨給客戶，可望逐月增加出貨量挹注營運動能。

兆勁表示，中美貿易戰局勢不明，導致中國大陸品牌商被關鍵零組件斷鏈危機掐住咽喉，相對也積極進行去美化、並降低美系零組件供應比重，提升亞洲供應鏈比重，而後續中美局勢即便好轉，業者普遍認為去美化趨勢明確、不會再走回頭路。

請繼續往下閱讀...

兆勁表示，目前公司除在原有的網通製造事業持續研發生產外，更在5G行動世代及資料中心數據傳輸的產業中，已經成功導入研發生產高速先進雷射晶片（VCSEL Chip），並輔以物聯網應用事業（IoT Application）相關產品運用，同時積極在半導體相關產業中，陸續引進先進晶圓材料（Advancesd Wafer）、記憶體事業（Memory Testing & Production）。

兆勁第3季單季營收4.52億元，年增101.83％，創單季歷史新高，單季營運可望轉虧為盈，擺脫近2年來營運虧損的狀況，展望第4季，隨著電子網通產業旺季效應帶動，並配5大事業部門新業務接單挹注，單月營收可望持續再創新高，法人看好第4季單季營收可望有雙位數成長。