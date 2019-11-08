伊朗地震5死120傷…災民半夜慌逃睡車內　USGS：災情持續擴大

▲伊朗發生規模5.9地震。（圖／翻攝自推特／Hamdi）

記者丁維瑀／綜合外電報導

伊朗西北部8日凌晨2時17分發生規模5.9地震，《路透社》援引當地官員說法指出，目前至少造成4死、70傷。不過《美聯社》已指出官方消息寫道最新傷亡數字為5死、120傷。美國地質調查局（USGS）警告，可能會有大規模傷亡，且災情有機會進一步擴大。

綜合《路透社》、《衛報》、《伊通社》報導，由於地震強度相對較大，許多人在半夜驚慌逃出家門，目前已造成5死、120傷的災情。伊朗媒體尚未提供更多關於傷亡的細節，不過該國國家電視台指出，幾個城鎮與城市都有感搖晃。

At Least 5 Dead, 120 Injured After 5.9 Magnitude Earthquake Strikes Iran https://t.co/7vhnWb7mYP pic.twitter.com/rtgLdOwZHP — #BigBrotherNaija #BBNaija Official (@naij_news) November 8, 2019

USGS數據顯示，這起規模5.9的地震，震央位於伊朗西北部哈什特魯德（Hashtrud）東北57公里處，震源深度10公里。另外根據歐洲-地中海地震中心（EMSC）說法，大約2000萬人感受到地震。

《半島電視台》報導，社群媒體的照片與影片可見，伊朗城市米亞內（Mianeh）一棟建築物倒塌，人們暫時離開住處，也有人在車上睡覺，規模5.9地震發生後還有多起餘震。當地已派遣8個救援部隊前往災區。

事實上，伊朗位於兩個板塊相遇的地方，經常發生地震，過去數十年來該國也遭遇多起重大災害，包括東南部城市巴姆（Bam）2003年地震造成至少3.1萬人喪生，另外1990年北部也發生規模7.4地震，造成4萬人死亡、30萬人受傷、近50萬人流離失所，建築物也成為零碎瓦礫。

在 Instagram 查看這則貼文 شبكه سهند（@sahandirib）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 下午 6:29 張貼

近年來，伊朗至少經歷兩次重大地震，一次是在2005年有600多人喪生，另一次是2012年，奪走300人的生命。

【稍早災情】►伊朗凌晨規模5.7地震強襲「狂晃至少10秒」3死20傷！ 深度僅10公里