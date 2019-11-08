流感疫苗開打在即！國光四價全數投入國內　第3季營收可望由虧轉盈

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今（8）日公告10月自結餘營收為新台幣1.64億元，月減39%，年減34%；累計今年前10月自結營收為新台幣8.36億元，年增25.8%，主要受到今年流感疫苗交貨時程較往年晚而衰退，但法人樂觀表示，依第3季營收表現，單季損益應可順利達陣由虧轉盈。

國光生技表示，今年主要受到世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議，延遲公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產供貨時程延後，對照疾管署公布流感公費疫苗，預計將在11月中起分三波施打接種疫苗。

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國光生技指出，首波施打對象為國小至高中學生及醫事人員，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒，109年1月1日起為其他公費對象，國光生技規劃交貨期分為五批，預計在12月底前完成3批，最後兩批貨量則預計到2020年1月前交貨完成。

法人預估，國光生技預定11月全部完成流感疫苗生產，今年第4季重點出貨給台灣的公費流感疫苗，將可望為國光生技年底營收，再創本年度高峰。

根據疾管署資料，今年第41周類流感患者高達1萬4,295人，相較於去年的1萬379人，增加3,916人，成長幅度達38%，亞東醫院內科部副主任暨感染管制中心主任廖俊星提到全家每年施打流感疫苗，還提到今年醫院流感重症都是沒有打疫苗的民眾。

世界衛生組織（WHO）每年會收集全球各研究中心流感病毒株資料，電腦演算推估出下一個流感季可能流行的病毒株，但隨著病毒突變，過去18年猜對機率大約50%，而疫苗俱備交叉保護力，有一定預防效果，所以提供公費與自費流感疫苗供民眾施打，仍是目前減緩流感疫情的最佳解。

疾病管制署日前更對網傳「公費流感疫苗延後施打，是因為被中國大陸搶走疫苗供應量」特地做緊急澄清為不實謠言，提醒民眾勿再轉傳，對此，國光生技也重申疫苗供應一定以國人優先，國光生技今年除了所生產的四價流感疫苗全數供應國內防疫，沒有將任何一劑銷售到國外，並為了因應今年國外廠商供應國內公費四價流感疫苗數量不足的部份，國光生技也已增加生產一百多萬劑以協助政府的防疫規劃執行，讓國人不用擔心流感疫苗供應量的問題。