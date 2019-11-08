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密蘇里州警局一年內迎來17名新生兒　奶爸們抱嬰合照超溫馨　　

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▲▼ 爸爸和嬰兒 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲警局1年內迎接17名新生兒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者洪旻延／綜合報導

美國密蘇里州傑佛遜郡的警察局今年一共有17位警員升格成了爸爸，其中14位和他們的寶寶齊聚在桑迪克里克廊橋邊，一起拍下難能可貴的照片。由於當地通過一項提案，使警察薪水增加不少，許多警員表示，生育率提高也和這項提案有很大關係。

綜合外媒報導，僅在今年，傑佛遜郡由大約175名警員組成的警察部門，就有17名警員迎來新生兒，這也成了該部門的新紀錄。

為了慶祝這些新生兒的誕生，14位員警和他們的寶寶一起在橋邊合影，留下值得紀念的時刻。嬰兒們都穿著一樣的白色T恤和棕色褲子，衣服上面印有副警徽。其中年紀最小的兩個嬰兒都才10天大。

據了解，去年通過的增加財產稅提案為警員提供加薪以及許多資源，提案還允許更多警員休陪產假。這項提案可能也是促使生育率上升的原因之一。

警員馬特.摩爾（Matt Moore）表示，「我不覺得這是巧合，提案有很大的幫助，當有更多收入時，在組建家庭方面能擁有更多空間，畢竟現在養小孩並不便宜了。」許多警員也受惠於這項提案，而有了更多的時間陪伴妻子和小孩。

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