密蘇里州警局一年內迎來17名新生兒　奶爸們抱嬰合照超溫馨　　

▲警局1年內迎接17名新生兒。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者洪旻延/綜合報導

美國密蘇里州傑佛遜郡的警察局今年一共有17位警員升格成了爸爸,其中14位和他們的寶寶齊聚在桑迪克里克廊橋邊,一起拍下難能可貴的照片。由於當地通過一項提案,使警察薪水增加不少,許多警員表示,生育率提高也和這項提案有很大關係。

綜合外媒報導,僅在今年,傑佛遜郡由大約175名警員組成的警察部門,就有17名警員迎來新生兒,這也成了該部門的新紀錄。

