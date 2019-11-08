國旗比基尼妹「在韓國瑜身上找到眷村味」　載盲父追星…合照市長一直抖

▲「國旗妹」章梓薰曾經跟韓國瑜合照，她說市長合照時手一直抖，可能是看到美女太緊張了。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

11月１日下午，一場由韓粉發起的挺韓大車隊，繞行整個台北市，行經台大門口附近，一群年輕人對車隊比中指、倒讚，車隊裡的人沉默、不做反應。真實世界裡的韓粉多半寡言帶點害羞的特質。網紅四叉貓曾做個一個試驗，在路口若看到數台插著國旗的機車：「我大喊韓國瑜，旁邊那幾個人會莫名激動跟著喊凍蒜！」也有韓粉告訴我，當他在機車上插著國旗，放著愛國歌曲，在市區繞幾回，身後就會有如貪食蛇一般，默默跟上幾台國旗機車。

車隊繞進了軍公教大本營的文山區，那是一段和台大門口全然不同的光景，沿路有人搖國旗、喊加油，車隊裡的人眼神都亮了，像是原本只能對著鏡子跳舞的孤鸞，終於見到世間的同伴，快樂引吭悲鳴。

韓粉是一群壓抑許久，找不到同伴的孤鳥，這一次韓國瑜終於讓他們有聚在一起的理由了。

類似的狀況也發生在9月8日中午，人潮不斷湧入三重水漾公園，參與國民黨總統參選人韓國瑜的造勢大會。來者有男有女，年紀大多五十歲以上，造勢大會場地多爛泥，他們彼此叮嚀要小心走路，有老人經過，還會同時數人伸手幫忙。

幾位女性在捷運站月台上看見整個公園飄洋的旗海，幾乎眼神帶淚：「好美的國旗！好久沒見到了。」接著便忍不住激動，集體往月台邊衝，掏出手機拚命往公園拍照。他們不顧月台上捷運列車將要通過——韓國瑜就要為中華民國粉身粹骨，他們也要邁開壯烈的腳步。

為了相挺韓國瑜，這些原本平凡得像在捷運上會讓座的路人，會瞬間激動轉為另種人格——有高雄店家因反韓，收到冥紙和各式恐嚇信，最後休業；與蔡英文總統共同網路直播的「貓咪也瘋狂」粉絲頁，也疑因遭韓粉攻擊，暫時下架。最新風波，是政論節目主持人、律師謝震武於節目中飆罵韓國瑜十分鐘。韓粉憤起攻訐，卻搞錯對象，跑到跟他名字相似的藝人謝祖武臉書留言。

韓粉的狂暴行徑，經常被另位總統候選人蔡英文的年輕支持者揶揄：「韓粉出征，笑到往生。」輿論表面看來是中老年與年輕世代的對立，但韓粉的凝聚力，靠得並非年紀。

28歲的章梓薰是韓粉中的年輕面孔。她因多次在韓國瑜的造勢場合上穿國旗比基尼，得到國旗妹稱號。章梓薰出生高雄鳳山眷村，父親眼盲，和母親一起在夜市裡賣青草茶，兄姊則為了謀生，離開台灣工作。

章梓薰小時候曾以父親眼盲為恥，長大發現父親靠一攤涼水攤養活一家人實為不易：「家裡算是過得還不錯，我很感謝爸爸，他現在很依賴我，去哪裡都要我陪，我也很喜歡照顧他。」2000年民進黨執政後，加速推動眷村拆除改建政策。章梓熏從小住居的家在幾年前被拆，此後父親常要她開車，以時速十公里速度載著他，開在在舊時巷弄：「他眼睛看不到，就只是聞著空氣，想像以前眷村的樣子。」

韓國瑜來自眷村，第一次參選便是由與眷村關係密切的黃復興黨部推薦。韓國瑜非將領之後，父親僅是中校退伍，全家住的是一般眷村，他學生時代功課不好，於是只好從軍；父母為了改善經濟，成了地下投資公司的受害者，當年大型的地下投資公司正是以眷村軍公教族群為主要客群之一。這些都是許多眷村韓粉共同的生命經驗。

章梓薰的父執輩在韓國瑜身上看到「同我族類」的認同感。他們因為眷村封閉的環境過著一種與台灣社會半隔離的生活，而章梓薰雖然在在南部長大，「我如果知道對方是民進黨的支持者，我會盡量避免跟他們當朋友。」她甚少關關心政治，政治狂熱對她來說，像是一場晚發的水痘，她從在去年底才開始追著韓國瑜跑。「第一次參與韓國瑜在鳳山的造勢大會，我牽著爸爸到會場。現場人好多，還會主動幫我爸找位子，我被現場的氣氛感動了。」

細看韓粉，除像章梓薰一家對身分認同的站隊，多數韓粉自認是為了下一代而站出來。根據各家民調，韓國瑜的支持者特別在50至60歲這個年齡層，領先其他候選人。53歲、身為壽險業總監總監的王豪餘直言：「為什麼韓國瑜較少年輕人支持？因為年輕人不像我們，見過台灣最美好的時代。」



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