　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國旗比基尼妹「在韓國瑜身上找到眷村味」　載盲父追星…合照市長一直抖

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「國旗妹」章梓薰曾經跟韓國瑜合照，她說市長合照時手一直抖，可能是看到美女太緊張了。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

11月１日下午，一場由韓粉發起的挺韓大車隊，繞行整個台北市，行經台大門口附近，一群年輕人對車隊比中指、倒讚，車隊裡的人沉默、不做反應。真實世界裡的韓粉多半寡言帶點害羞的特質。網紅四叉貓曾做個一個試驗，在路口若看到數台插著國旗的機車：「我大喊韓國瑜，旁邊那幾個人會莫名激動跟著喊凍蒜！」也有韓粉告訴我，當他在機車上插著國旗，放著愛國歌曲，在市區繞幾回，身後就會有如貪食蛇一般，默默跟上幾台國旗機車。

車隊繞進了軍公教大本營的文山區，那是一段和台大門口全然不同的光景，沿路有人搖國旗、喊加油，車隊裡的人眼神都亮了，像是原本只能對著鏡子跳舞的孤鸞，終於見到世間的同伴，快樂引吭悲鳴。

韓粉是一群壓抑許久，找不到同伴的孤鳥，這一次韓國瑜終於讓他們有聚在一起的理由了。

上週五的挺韓車隊，車隊裡有熱心大叔指揮交通。

類似的狀況也發生在9月8日中午，人潮不斷湧入三重水漾公園，參與國民黨總統參選人韓國瑜的造勢大會。來者有男有女，年紀大多五十歲以上，造勢大會場地多爛泥，他們彼此叮嚀要小心走路，有老人經過，還會同時數人伸手幫忙。

幾位女性在捷運站月台上看見整個公園飄洋的旗海，幾乎眼神帶淚：「好美的國旗！好久沒見到了。」接著便忍不住激動，集體往月台邊衝，掏出手機拚命往公園拍照。他們不顧月台上捷運列車將要通過——韓國瑜就要為中華民國粉身粹骨，他們也要邁開壯烈的腳步。

為了相挺韓國瑜，這些原本平凡得像在捷運上會讓座的路人，會瞬間激動轉為另種人格——有高雄店家因反韓，收到冥紙和各式恐嚇信，最後休業；與蔡英文總統共同網路直播的「貓咪也瘋狂」粉絲頁，也疑因遭韓粉攻擊，暫時下架。最新風波，是政論節目主持人、律師謝震武於節目中飆罵韓國瑜十分鐘。韓粉憤起攻訐，卻搞錯對象，跑到跟他名字相似的藝人謝祖武臉書留言。

韓粉的狂暴行徑，經常被另位總統候選人蔡英文的年輕支持者揶揄：「韓粉出征，笑到往生。」輿論表面看來是中老年與年輕世代的對立，但韓粉的凝聚力，靠得並非年紀。

28歲的章梓薰是韓粉中的年輕面孔。她因多次在韓國瑜的造勢場合上穿國旗比基尼，得到國旗妹稱號。章梓薰出生高雄鳳山眷村，父親眼盲，和母親一起在夜市裡賣青草茶，兄姊則為了謀生，離開台灣工作。

在造勢場合因為穿了國旗比基尼，章梓薰因而得到國旗妹的稱號。（翻攝自章梓薰粉絲團）

章梓薰小時候曾以父親眼盲為恥，長大發現父親靠一攤涼水攤養活一家人實為不易：「家裡算是過得還不錯，我很感謝爸爸，他現在很依賴我，去哪裡都要我陪，我也很喜歡照顧他。」2000年民進黨執政後，加速推動眷村拆除改建政策。章梓熏從小住居的家在幾年前被拆，此後父親常要她開車，以時速十公里速度載著他，開在在舊時巷弄：「他眼睛看不到，就只是聞著空氣，想像以前眷村的樣子。」

韓國瑜來自眷村，第一次參選便是由與眷村關係密切的黃復興黨部推薦。韓國瑜非將領之後，父親僅是中校退伍，全家住的是一般眷村，他學生時代功課不好，於是只好從軍；父母為了改善經濟，成了地下投資公司的受害者，當年大型的地下投資公司正是以眷村軍公教族群為主要客群之一。這些都是許多眷村韓粉共同的生命經驗。

章梓薰的父執輩在韓國瑜身上看到「同我族類」的認同感。他們因為眷村封閉的環境過著一種與台灣社會半隔離的生活，而章梓薰雖然在在南部長大，「我如果知道對方是民進黨的支持者，我會盡量避免跟他們當朋友。」她甚少關關心政治，政治狂熱對她來說，像是一場晚發的水痘，她從在去年底才開始追著韓國瑜跑。「第一次參與韓國瑜在鳳山的造勢大會，我牽著爸爸到會場。現場人好多，還會主動幫我爸找位子，我被現場的氣氛感動了。」

國旗妹和眼盲的父（右）都是堅定的韓粉。（翻攝自章梓薰粉絲團）

細看韓粉，除像章梓薰一家對身分認同的站隊，多數韓粉自認是為了下一代而站出來。根據各家民調，韓國瑜的支持者特別在50至60歲這個年齡層，領先其他候選人。53歲、身為壽險業總監總監的王豪餘直言：「為什麼韓國瑜較少年輕人支持？因為年輕人不像我們，見過台灣最美好的時代。」


更多鏡週刊報導
【看懂韓粉2】眷戀台灣錢淹腳目年代　他們相信韓能讓子孫發大財
【看懂韓粉3】韓國瑜的魯蛇經驗　從國民黨邊緣人成黨的救星
【看懂韓粉4】颱風繞道農產量大　北農獎金發不完創韓總神話

ET快訊
台大驚爆被駭「期中成績全變87分」　校方回應了
美女主播被燒成焦屍！憋最後一口氣救爸媽..「生前訊息」曝光
國道「BMW露營車」改造費用曝！內裝豪華開箱　網：驗車掛牌最
日圓再貶逼近0.27字頭！換新台幣5萬多賺到2張環球影城門票
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鋼鐵韓粉比基尼躺拍開箱照：韓國瑜家庭幸福，一定能把國家帶對

黃國昌曝「韓國瑜炒房重要視角」　點名曾銘宗出面說明

國旗比基尼妹「在韓國瑜身上找到眷村味」　載盲父追星…合照市長一直抖

辦理公投疏失遭彈劾！　陳英鈐：哪裡違法？只歸咎我一人不合理

國民黨歷任主席5人登場　連戰今晚設「英雄宴」力挺韓國瑜　

照顧庶民！韓國瑜推勞工政策　退休領600萬到1000萬

快訊／蘇貞昌宣布：明年1月起每月6000元托育補助延續至3歲

民進黨執政3年「斷國家命脈」　王金平：還拿刀槍殺國民黨

房產專家Sway「6點分析」韓國瑜7200萬豪宅：投資客才想無本賺大錢

韓國瑜拋「勞動三箭」千億撥補勞保　勞動部回應了

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

鋼鐵韓粉比基尼躺拍開箱照：韓國瑜家庭幸福，一定能把國家帶對

黃國昌曝「韓國瑜炒房重要視角」　點名曾銘宗出面說明

國旗比基尼妹「在韓國瑜身上找到眷村味」　載盲父追星…合照市長一直抖

辦理公投疏失遭彈劾！　陳英鈐：哪裡違法？只歸咎我一人不合理

國民黨歷任主席5人登場　連戰今晚設「英雄宴」力挺韓國瑜　

照顧庶民！韓國瑜推勞工政策　退休領600萬到1000萬

快訊／蘇貞昌宣布：明年1月起每月6000元托育補助延續至3歲

民進黨執政3年「斷國家命脈」　王金平：還拿刀槍殺國民黨

房產專家Sway「6點分析」韓國瑜7200萬豪宅：投資客才想無本賺大錢

韓國瑜拋「勞動三箭」千億撥補勞保　勞動部回應了

袁惟仁17歲兒「離你火化時間越來越近」！　232字提到「靈骨塔」曝憂心近況

損友嘴太「秋」火爆男竟掏槍讓他閉嘴　同桌聊天都傻眼　

手機「愛上主人」求啪啪　男星拿充電線「瘋狂抽插」神展開

【瑪法達談星】十二星座11.06～11.12運勢！超級幸運三響砲　力抗水星逆行

鋼鐵韓粉比基尼躺拍開箱照：韓國瑜家庭幸福，一定能把國家帶對

見國中嫩女友忍不住...19歲男社區中庭3度衝動！求「手口並用」她爸氣炸

黃國昌曝「韓國瑜炒房重要視角」　點名曾銘宗出面說明

快訊／香港示威者又1死！將軍澳「逃催淚彈墮樓」科大生周梓樂今早不治

福岡夫妻BB彈虐死1歲小兒子　開門見警秒推給3歲長子「他做的」

1111快搶客運車票！「台北轉運站App」台北–屏東來回省60元

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

房產專家6點分析韓國瑜7200萬豪宅

韓國瑜拋「勞動三箭」　勞動部回應了

無縫接軌！蘇貞昌報喜：每月6000元托育補助延續至3歲

韓國瑜：不是說「房子買多少錢」就不是庶民

王金平：民進黨執政拿刀槍殺國民黨

8年前非公職...韓國瑜質疑買房個資遭洩

韓國瑜推勞工政策　退休領1000萬

韓國瑜陣營下週宣布0到6歲育兒政策

保護未來總統！超帥女隨扈黑帶6段「只輸金牌陳詩欣」

幫韓國瑜「協調」台肥？黃珊珊：那時不識韓國瑜

滿意韓國瑜請舉手！高雄官員全沉默

韓國瑜拋「育嬰留停延長」　勞退、勞保、就保三箭齊發

壹週刊回擊韓國瑜：非可承擔國家大政應有態度

蔡沐霖問韓國瑜：哪間銀行能借5000萬給失業17年庶民？

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

奧客外送「煎蛋不要煎」　店員照辦收負評

百萬野馬撞爛！他「五官磨平」亡…酒測值0.9

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

陳禹勳搖到笑出來　用台語下暗號

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面