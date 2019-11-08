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麗豐10月營收年增7.26％　全年營運逐季增溫

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▲麗豐-KY旗下「克麗緹娜｣再度榮獲「2019年台灣20大國際品牌」，麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

▲麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）公布2019年10月合併營收為新台幣4.41億元，月減17%，年增7.26％；累計今年前10月合併營收達新台幣41.63億元，年增14.02％，主要得益於大陸地區的主營「克麗緹娜」美容連鎖通路營運穩健擴張，全球加盟店數較去年底淨增314家，達4,793家的規模。

麗豐-KY表示，克麗緹娜四度榮獲「台灣20大國際品牌價值」，品牌價值自2015年至今已大幅成長25％，是台灣唯一美容產業唯一獲獎的國際品牌，成功與位於各地區的加盟主共同開創全球近4,800家加盟店通路，深受消費者高度回訪率的信賴與肯定。

請繼續往下閱讀...

克麗緹娜大中華區品牌營運長趙承佑於近期參加遠見雜誌舉辦「2019年第17屆華人領袖遠見高峰會」，會中即以「致勝國際的華人品牌力」主題，分享「克麗緹娜」30年來經營品牌、管理通路的決勝點，秉持著「愛與分享｣的經營理念，持續不斷在各項細節中創造與客戶間的互動與感動。

麗豐-KY進一步表示，今年整體大環境嚴苛、商業環境受到多元化影響，但受惠於美容保養是普遍且合理的民生需求，故全年營運成果朝向逐季增溫的態勢。

展望2019年第4季，麗豐-KY在「克麗緹娜」穩步擴張貢獻營運成長的基礎下，積極打造醫美品牌「雅樸麗德」成為驅動營運成長的第二支箭，拉升集團營運再創高峰，目前「雅樸麗德」上海及南京的全科診所與醫美診所等即將於今年底正式開幕，可望再增添新一波的成長動能。

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