貿易戰大進展！美、中同意「分階段」取消部分加徵關稅

▲美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）先前曾透露，貿易戰談判情況順利。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

中國商務部發言人高峰7日表示，已與美方達成協議，將要「分階段」取消現行部分的加徵關稅。一名匿名內部分析師也向《美聯社》表示，雖然白宮內部仍有許多考量，解除關稅的範圍與程度也還不清楚，但貿易戰「第一階段」（Phase 1）的談判確實取得重大突破。

▲中國商務部發言人高峰7日宣布，貿易戰談判取得突破。（圖／CFP）



高峰在記者會上宣布，中、美已經同意，雙方在第一階段的協議中，將會分階段解除部分懲罰性關稅，「已經加徵的關稅應被同步等比率取消」，但是規模與程度，取決於後續協商。

根據《美聯社》，一名美方內部分析師透露，根據協議，川普政府將會撤回原訂於12月15日加徵的1600億美元關稅，商品清單包括智慧型手機、筆記型電腦與其他消費性產品，但是9月1日實施的1120億美元關稅是否取消、取消多少，尚未決定。此外，雙方希望在下周末前達成協議。

這名內部人士表示，白宮內部仍有許多考量，包括取消多少關稅，中國在此之前應該採取什麼行動，川普與習近平也需要敲定何時正式簽署協議。

▲匿名內部人士向《美聯社》證實，貿易戰協商取得突破。圖為美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／路透）



美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）本周曾表示，「第一階段」協商的內容大致是一般性的，將會涵蓋特定領域的貿易，例如黃豆與液化天然氣，更多複雜議題會在之後的協商中解決。

根據了解，這一波談判旨在敲定10月12日公布的「第一階段」協商細節，目前仍在進行當中。先前曾有報導指出，中方將要求解除關稅，導致談判破局，令金融市場一度陷入緊張。

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