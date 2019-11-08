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人夫辦離婚崩潰！返家「剁下妻頭顱端放膝蓋上」　再割喉5歲女…最後懸繩自盡

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▲珍妮佛要和丈夫離婚卻慘遭殺害砍頭。（圖／翻攝自推特）

▲珍妮佛要和丈夫離婚卻慘遭殺害砍頭。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國紐約一名46歲男子日前因為無法接受42歲妻子提出離婚，在出席法院聽證會後，回到家中竟將妻子殺害之後砍頭顱，接著再將5歲女兒割喉，最後自己上吊輕生。妻子的弟弟因為聯絡不上姐姐，所以報案要求警方前去查看，卻沒想到破壞門鎖之後竟是看到令人震驚的景象。

根據英國《每日郵報》報導，泰德拉（Yonathan Tedla）與妻子珍妮佛（Jennifer Schlecht）兩人日前準備辦理離婚手續，但泰德拉對於婚姻結束卻感到相當痛苦且不高興，多次打給妻子的父親威脅「如果真的離婚我就要帶走她們」。直到近日夫妻倆到法院開庭離婚事務，回到家後泰德拉情緒失控，兩人再度爆發爭執。

▲珍妮佛要和丈夫離婚卻慘遭殺害砍頭。（圖／翻攝自推特）

▲夫妻倆原本相當甜蜜，卻在女兒出生之後變調。

珍妮佛的弟弟因為連繫不上姐姐，報警希望警方可上門查看，沒想到警方破門而入後，在廁所發現珍妮佛已遭到殺害，甚至被砍下頭顱放在膝蓋上，而房間內的5歲女兒也被割喉死亡，僅剩皮和頸部相連；最後在另一間臥室找到已經上吊自盡的泰德拉。

珍妮佛的家人得知消息後相當悲傷，珍妮佛的父親表示，最後一次通話是上周，「女兒當時哭得很難過，說若是真的離婚，泰德拉就會把所有東西、文件都帶走」。然而原本來鄰居眼中相當幸福的一對夫妻，卻在女兒出生後漸漸的變調，在女兒2歲時甚至一度申請保護令，但當時珍妮佛沒有打算離婚，只是因為希望女兒可以在有父親的環境中長大，卻沒想到最後變成了悲劇。

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