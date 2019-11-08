　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她非吸菸區抽菸遭拘留　警「塑膠袋套頭」私刑片曝光…電擊槍抵美腿威嚇！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女子不願配合警方遭到電擊，她指控警方執法過當、過度暴力。（圖／翻攝自Youtube）

▲女子不願配合警方遭到電擊，她指控警方執法過當、過度暴力。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國警方執法過當問題又一樁。美國科羅拉州一名34歲女子高特芙（Lauren Gotthelf）2017年時因為在賣場的非吸菸區內抽菸，且沒有繫好輔助犬，遭到警方開罰單，但高特芙卻拒絕簽單，最後被送回警局。近日高特芙出面指控，當時她被拘留在警局內時，遭到警方惡行對待，畫面曝光也引發爭議。

根據英國《每日郵報》報導，高特芙因為拒絕簽罰單被帶回警局後，警方發現她有寫一份「自殺聲明」，因此進一步將高特芙進行自殺監察，過程中她許多名監視的警方發生口角。警官磊西（Chris Reiss）表示，高特芙確實有說過自己要自殺、要上吊，所以才會進行調查。但高特芙當下卻破口大罵警察是「瘋子」。

▲女子不願配合警方遭到電擊，她指控警方執法過當、過度暴力。（圖／翻攝自Youtube）

▲女子不僅遭五花大綁，還被電擊。

接著警方將高特芙帶出拘留室，並制伏住她，用電擊槍抵住高特芙的大腿威脅「你不要反抗，不然我會開槍！」高特芙也扭動身體忿忿地說：「我並沒有反抗，是你們無故電擊我！」警方更拿出塑膠頭套套住高特芙的頭部，另一名警察更掐住她的舌下，以防她出現激烈的自殘行為。

高特芙近日提出對警方的控訴，認為當時警方執法過當，且過度使用暴力、歧視身心殘疾人士。但警方卻表示，是因為高特芙不斷拒絕配合警方，已經試圖想要緩和她的情緒，但高特芙卻無法停止自己的爭論，過程中只有開過一次電擊槍，那只會讓對方感覺疼痛，並非高壓電，「警方所做的一切都是符合執法標準的，提出的影像也會證明。」

ET快訊
離譜影片曝！自強號到站沒停好..開門後又往前衝　4旅客慘摔鳳
老公浮潛失蹤　當地人捕鯊切肚驚見「戴婚戒手掌」人妻崩潰認屍
男警染金髮扮酒客！潛入包廂睹「6辣妹脫衣狂舞」下秒起身帶回1
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鄰居周末激戰48hrs　他「唱歌解悶」驚覺隔壁淫吼…竟隨歌聲調整大小！

她在沙灘上偷瞄男人　遭男伴拖回公寓關2天「逼跳裸舞私處灑胡椒」懲罰！

狠母鐵籠藏12歲女　「賣一次換一瓶伏特加」沒空照顧…直接丟農場跟流浪狗睡！

控制哥被甩崩潰…舉槍爆頭前女友　趁斷氣前殘忍「非禮半冷屍體」！

老公浮潛後失蹤　當地人捕鯊切肚驚見「戴婚戒手掌」人妻崩潰認戒收屍！

川普凍結4億美元軍援　逼急烏克蘭總統「上CNN」宣布調查拜登

39歲男餐廳吃飯吞下「半熟雞肉」　脖子以下全癱「吞嚥都難」

密蘇里州警局一年內迎來17名新生兒　奶爸們抱嬰合照超溫馨　　

敞篷車繞4.6公里…日皇夫婦即位遊行限定30min　「皇居→赤坂御所」路線曝光

生啤、威士忌交替喝！日20歲男大生隔日猝死　在場9學長「過失致死」起訴

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

川普凍結4億美元軍援　逼急烏克蘭總統「上CNN」宣布調查拜登

39歲男餐廳吃飯吞下「半熟雞肉」　脖子以下全癱「吞嚥都難」

密蘇里州警局一年內迎來17名新生兒　奶爸們抱嬰合照超溫馨　　

敞篷車繞4.6公里…日皇夫婦即位遊行限定30min　「皇居→赤坂御所」路線曝光

生啤、威士忌交替喝！日20歲男大生隔日猝死　在場9學長「過失致死」起訴

「失重狀態熟成」12瓶紅酒　太空站開放企業做實驗

用水熊蟲改造太空人基因 有助太空旅行抵禦致命輻射

雙手被砍斷、私處被剁血肉模糊！男約女同鄉來家玩　竟殘暴分屍她

養老院護理師偷拍住戶「臉龐流血死屍照」到處轉發：前男友很愛！

她非吸菸區抽菸遭拘留　警「塑膠袋套頭」私刑片曝光…電擊槍抵美腿威嚇！

歐盟調查Apple Pay　是否涉及反托拉斯法

瑞佛斯執教生涯900勝史上第13位　感謝一路貴人相助

先探／大船入港　台股超有感上漲

求子5年沒消息　陳明真崩潰到想跟「他」借精！

影／搭計程車坐副駕！司機下秒「嘟嘴撲來」強吻：我喜歡妳　女客氣炸了

川普凍結4億美元軍援　逼急烏克蘭總統「上CNN」宣布調查拜登

愛穿高跟鞋！57歲女「腳拇指外翻40°」痛爆　醫搖頭：截骨才能恢復

39歲男餐廳吃飯吞下「半熟雞肉」　脖子以下全癱「吞嚥都難」

【名家看經濟】吳明澤／中國大陸《對臺26條》的吸引力？

密蘇里州警局一年內迎來17名新生兒　奶爸們抱嬰合照超溫馨　　

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

國際熱門新聞

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

老公浮潛後失蹤　切鯊魚肚驚見「戴婚戒手掌」妻崩潰認屍

廉航破窗膠帶貼了繼續飛！航空公司回應了

東加海底火山爆發　造出全新島嶼

台灣勞工赴「塞班島蓋飯店」遭無預警解雇

可置換GG　英推出跨性別性愛娃娃

美中證實加徵關稅取消　美股漲

2男登山繩索繫一起　墜崖300米亡

嫩媽電音趴噴乳汁　群眾張口跪接

即／北海道自駕載7人　台女昏迷3傷

狠母鐵籠藏12歲女　「賣一次換一瓶伏特加」

傳APEC峰會明年1月美國登場

迪士尼公主遭噁男「襲胸」當場嚇哭

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

更多熱門

相關新聞

美、中同意分階段取消部分加徵關稅

美、中同意分階段取消部分加徵關稅

中國商務部發言人高峰7日表示，已與美方達成協議，將要「分階段」取消現行部分的加徵關稅。一名匿名內部分析師也向《美聯社》表示，雖然白宮內部仍有許多考量，解除關稅的範圍與程度也還不清楚，但貿易戰「第一階段」（Phase 1）的談判確實取得重大突破。

傳APEC峰會明年1月美國登場

傳APEC峰會明年1月美國登場

中國航空業坐等「馬達西奇」進補？

中國航空業坐等「馬達西奇」進補？

饒舌歌手自曝：每年帶女兒去檢查處女膜

饒舌歌手自曝：每年帶女兒去檢查處女膜

美外交官：川普與烏克蘭達成交換條件

美外交官：川普與烏克蘭達成交換條件

關鍵字：

美國警方私刑刑求電擊

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面