她非吸菸區抽菸遭拘留　警「塑膠袋套頭」私刑片曝光…電擊槍抵美腿威嚇！

▲女子不願配合警方遭到電擊，她指控警方執法過當、過度暴力。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國警方執法過當問題又一樁。美國科羅拉州一名34歲女子高特芙（Lauren Gotthelf）2017年時因為在賣場的非吸菸區內抽菸，且沒有繫好輔助犬，遭到警方開罰單，但高特芙卻拒絕簽單，最後被送回警局。近日高特芙出面指控，當時她被拘留在警局內時，遭到警方惡行對待，畫面曝光也引發爭議。

根據英國《每日郵報》報導，高特芙因為拒絕簽罰單被帶回警局後，警方發現她有寫一份「自殺聲明」，因此進一步將高特芙進行自殺監察，過程中她許多名監視的警方發生口角。警官磊西（Chris Reiss）表示，高特芙確實有說過自己要自殺、要上吊，所以才會進行調查。但高特芙當下卻破口大罵警察是「瘋子」。

▲女子不僅遭五花大綁，還被電擊。

接著警方將高特芙帶出拘留室，並制伏住她，用電擊槍抵住高特芙的大腿威脅「你不要反抗，不然我會開槍！」高特芙也扭動身體忿忿地說：「我並沒有反抗，是你們無故電擊我！」警方更拿出塑膠頭套套住高特芙的頭部，另一名警察更掐住她的舌下，以防她出現激烈的自殘行為。

高特芙近日提出對警方的控訴，認為當時警方執法過當，且過度使用暴力、歧視身心殘疾人士。但警方卻表示，是因為高特芙不斷拒絕配合警方，已經試圖想要緩和她的情緒，但高特芙卻無法停止自己的爭論，過程中只有開過一次電擊槍，那只會讓對方感覺疼痛，並非高壓電，「警方所做的一切都是符合執法標準的，提出的影像也會證明。」