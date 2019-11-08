演講被打斷！紐西蘭25歲議員「一個單字」狠嗆　資深前輩全啞口

▲紐西蘭議員史瓦布里克（Chloe Swarbrick）。（圖／翻攝自Facebook／Chloe Swarbrick）



記者張方瑀／綜合報導

各國政治界新人輩出，年輕人的聲音開始進入議會殿堂，不免會產生新的火花或是衝突。紐西蘭年僅25歲的議員史瓦布里克7日在議會針對「氣候危機法案」進行演說時，被周圍較資深的議員打斷，結果她回了一句「OK，戰後嬰兒潮」（OK boomer），直接讓對方啞口，更獲得了大批千禧時代的支持。

當時史瓦布里克（Chloe Swarbrick）正在針對「氣候危機法案」進行演說，「議長，在多少個世紀、多少個領導人都知道即將發生的事情，但他們都認為，在政治上更有利的做法是避而不談，但我的世代和我的後代都無法享受這種奢侈。」她提到，「到2050年我就56歲了，而現在紐西蘭第52屆議會的平均年齡是49歲。」

此時場邊傳來此起彼落的干擾聲，試圖打斷史瓦布里克的演說。結果史瓦布里克直接朝旁邊狠嗆「OK，戰後嬰兒潮」（OK boomer），接著若無其事地繼續演講。此話一出讓周圍立刻啞口，影片曝光後也在網路上流傳，更吸引許多千禧時代的支持。

「戰後嬰兒潮」（boomer）一詞在1990年後出生的年輕世代迅速傳開，不論是在迷因（meme）哏圖或是抖音（TikTok）上，都能看到年輕人利用這個詞進行嘲諷。所謂「戰後嬰兒潮」是指思想較為保守、與現實生活脫節且心太高傲的年長者，而這些長者的年紀，剛好符合1946至1964年期間出生的「戰後嬰兒潮」世代。

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