「歐洲城」千億開發計畫喊停！中法共同出資　馬克宏：不合時宜

▲「歐洲城」開發計畫斥資30億歐元。（圖／翻攝自Facebook／EuropaCity）



記者張方瑀／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日宣布，他決定放棄法國零售集團歐尚（Auchan）與中國大連萬達集團（Dalian Wanda）出資合作，價值30億歐元（約新台幣1009億元）的大型商業城「歐洲城」（EuropaCity）開發計畫。法國總統府艾里賽宮（Elysee）表示，這項計畫已不合時宜，不符合現今民眾的消費方式。

▲▼「歐洲城」包含娛樂場所與購物中心。（圖／翻攝自Facebook／EuropaCity）



「歐洲城」原準備興建在戴高樂機場（Roissy-Charles de Gaulle）與巴黎北部布傑機場（Paris-Le Bourget Airport）之間，內含馬戲團、室內滑雪場、商店街與餐廳，屬於大型的商業娛樂中心，預計在2027年開幕。但該計畫受到環保人士的強烈反對，他們認為開發案會破壞巴黎郊區為數不多的大型自然區域。

▲建設商認為取消興建是錯誤決定。（圖／翻攝自Facebook／EuropaCity）



艾里賽宮7日宣布中止這項計畫，「這是一個過時的計畫，與我國公民的期待脫節，它也不在符合人們現在和未來的消費方式。」而這也是馬克宏任內，第二次放棄大型建設計畫，在2018年時，他就曾取消法國西部朗德聖母市（Notre-Dame-des-Landes）機場興建計畫。

目前歐尚集團尚未給予回應。而負責建設的「合金與領土」公司（Alliages & Territoires）則在聲明中表示，這是項錯誤的決定，除了影響當地經濟發展外，也會影響他國投資者對「國家立場」穩定的信任感。

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