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玻利維亞示威者「強逼市長赤腳」路面拖行　剪她頭髮、潑紅漆

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▲▼玻利維亞中部城市賓托（Vinto）的市長阿塞（Patricia Arce）被抗議群眾赤腳拖行、剪髮、潑紅漆，警方騎機車救援。（圖／路透）

▲玻利維亞中部城市賓托（Vinto）的市長阿塞（Patricia Arce）被抗議群眾潑紅漆，警方騎機車救援。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

玻利維亞（Bolivia）民眾不滿總統大選舞弊，發起抗議，日前傳出學生在衝突中死亡，讓局勢變得更加嚴峻。中部城市賓托（Vinto）的市長阿塞（Patricia Arce）7日竟慘被示威者拖行，潑灑紅色油漆，甚至剪去頭髮。總統莫拉萊斯（Evo Morales）大力譴責，「她因為表達、捍衛自己的理想與原則，遭到殘忍綁架。」

▲▼玻利維亞中部城市賓托（Vinto）的市長阿塞（Patricia Arce）被抗議群眾赤腳拖行、剪髮、潑紅漆，警方騎機車救援。（圖／路透）

▲市長阿塞（Patricia Arce）被抗議群眾赤腳拖行、剪去頭髮。（圖／路透）

戴著面具的示威者在橋面設置路障，高喊著「謀殺犯」，將赤腳的市長一路拖行。他們逼阿塞跪下簽署辭職信，潑灑紅色油漆，剪去市長的頭髮。

據了解，阿塞被當地警方護送離開，帶到當地的醫療中心。市長辦公室幾小時後聲明，「市長仍在恢復當中。」據了解，這是玻利維亞示威活動爆發以來，最新一起衝突事件。

▲玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）的支持者與反對者在拉巴斯（La Paz）爆發衝突。（圖／路透）

▲總統莫拉萊斯（Evo Morales）的支持者與反對者在拉巴斯（La Paz）爆發衝突。（圖／路透）

BBC報導，20歲學生古夫曼伐斯克（Limbert Guzmán Vasquez）日前也參與反對派的遊行，卻在一場衝突中遭到殺害。醫師研判，他死於炸彈導致的頭骨骨折。此消息一出，點燃群眾怒火，賓托的示威者指控，阿塞出動巴士，接送總統支持者，試圖突破橋面封鎖，是釀出人命的罪魁禍首。

▲▼玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）（圖／路透）

▲總統莫拉萊斯（Evo Morales）力挺同黨籍的阿塞，譴責暴力。（圖／路透）

根據《法新社》（AFP），莫拉萊斯（Evo Morales）力挺同為「爭取社會主義運動」黨（MAS）的阿塞，他在推特上表示，「她因為表達、捍衛自己的理想與原則，竟被殘忍地綁架。」

副總統加西亞（Alvaro Garcia）指出，「這在我們的民主中從沒有發生過……攻擊女性，只因他們的族裔身分就攻擊他們，玻利維亞正在面臨的是法西斯主義浪潮。」

綜合外媒報導，玻利維亞10月20日舉行總統大選，初步結果顯示，現任總統莫拉萊斯（Evo Morales）僅略勝對手梅薩（Carlos Mesa）7.1％，將要舉行第二輪選舉，一決勝負。但計票網站卻突然停止運作24小時，再次更新時，莫拉萊斯竟大贏10.12％，剛好符合勝選門檻，直接勝出。「大逆轉」的消息一出，百姓憤而走上街頭抗議，示威活動延燒至今，目前已有至少3人死亡。
 

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►玻利維亞大選網站停擺24hrs後「結果大逆轉」　反對派籲全國罷工

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