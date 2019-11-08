美企非法進口販售中國製監控設備給美軍！FBI突擊搜索總部　7人被起訴

▲ Aventura Technologies的掛名老闆兼首席執行官弗朗西斯卡巴索（Frances Cabasso）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯邦檢察官7日宣布對紐約科技公司「Aventura Technologies」及7名前、現任職員提起刑事訴訟，背後原因正是涉嫌非法出售中國製監控安全設備給美軍，更宣稱這些設備全是美國製造。聯邦調查局、國稅局、海關等單位7日上午突擊搜索該公司的總部，目前已有多名公司高層主管被逮捕。

紐約NBC報導，成立有20年歷史的Aventura Technologies自稱是安全技術方面的專家，但早在2006年就已開始出售「存在已知網路安全漏洞」的設備給政府和其他客戶，且公司自2010年11月以來，就已透過聯邦政府的合約賺進2000多萬美元，連同其他各方一共獲利達8800萬美元。

▲ 剛退休的員工艾倫施瓦茨（Alan Schwartz）也涉案。（圖／路透）

美國聯邦檢察官理查多納休（Richard Donoghue）透過聲明表示，被告多年來謊稱監控安全設備是在紐約長島製造，解此獲取豐厚利潤的合約，沒有考量到秘密出售有已知網路漏洞的中國製電子產品對美國國安可能構成的安全風險。聯邦調查局（FBI）助理局長司偉尼（William F. Sweeney Jr.）表示，「當這間公司出售（中國製）電子安全監控設備，然後在我們政府機構及武裝部隊中使用的時候，這毫無疑問造成網路漏洞。」

起訴書指出，在Aventura Technologies出售給美國政府的品項當中，包含給康乃狄克州海軍潛艇基地的一台夜視攝影機、給空軍基地安全人員使用的25個隨身鏡頭等。對此，海軍發言人Tim Pietrack表示，有關設備將會被全面移除替換，目前已確認所有向Aventura Technologies採購的設備並沒有被安裝在軍艦上。

多達數十名調查人員共同參與在紐約長島的突襲搜索行動，包括實質公司所有人傑克卡巴索（Jack Cabasso）、掛名老闆兼首席執行官弗朗西斯卡巴索（Frances Cabasso）等6人被逮捕。

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