▲ 最初測得規模6.0,目前已下修至5.7。(圖/翻攝自歐洲-地中海地震中心)

記者詹雅婷/編譯

歐洲-地中海地震中心(EMSC)最新數據顯示,伊朗當地8日凌晨2時17分發生規模5.7地震,震央位在阿爾達比勒市(Ardabil)西南方約79公里、大不里士市(Tabriz)以東約118公里處,深度僅10公里。根據當地最新回報,這次的地震震感相當強烈,且至少持續10秒以上。

網友表示,首都德黑蘭也有感受到明顯搖晃,「直接把我震醒」、「晃超大2下」。

