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中保科技攜手國產建材實業　提供機電、消防、防災「一條龍」服務

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▲▼保創科技董事長帶領團隊信心喊話。(由左至右) 採購長郭麗萍、消防事業處總經理鄧經忠、機電事業處總經理金孝唐、董事長林磊，執行長周興國、防災事業處總經理黃俊鴻、財務長李明昌、行政長江美娟。（圖／中興保全提供）

▲保創科技董事長帶領團隊信心喊話。(由左至右) 採購長郭麗萍、消防事業處總經理鄧經忠、機電事業處總經理金孝唐、董事長林磊，執行長周興國、防災事業處總經理黃俊鴻、財務長李明昌、行政長江美娟。（圖／中興保全提供）

財經中心／台北報導

中興保全科技集團自今年七月正式更名後，全力開發智慧城市、智慧校園、智慧園區等市場。為了有效提升競爭力，集團整併原關係企業「台濼控制工程」、「競日消防」，以及「中保防災科技」等三家公司資源，成立「保創科技股份有限公司」，由董事長林磊帶領團隊，輔以中保科技集團累積多年經驗的物聯網整合技術強項，提供業界唯一「機電、消防、防災一條龍」服務。

保創科技執行長周興國表示，保創科技扮演串接中保科技和國產實業兩大集團攜手合作的最佳橋樑，明年第一季，即將量產具「環保耐震」優異特性的輕質磚；中保科技集團則握有發展成熟的物聯網技術，能提供更全面智慧生活服務，換句話說，建築物從混凝土澆築、相關建材的使用、機電消防工程建置，到使用中保無限+智慧系統，可將機電、消防、防災整合成一條龍的總包服務，全面解決工程配合上需求。

請繼續往下閱讀...

周興國說，保創科技可為業主創造利多，譬如可為業主建立「工地智慧管理平台」，藉由臉部、指紋辨識管制門禁，不只能處理人員管控考勤，就連工地內不同區有多少工人，也可依人員身分如機電、鋼筋、水泥工作分類。另外透過監視系統、車牌辨識，業主可看到每個工地現場與車輛進出實景，達到智慧工地的效率管理。

其次，有別於業界處理機電工程時，多將弱電、消防委外分包，導致施工過程中常發生不同系統介面、管線整合上的問題，影響工程進度，甚至發生後續維修保養「找不到廠商負責」的窘境。保創科技。

▲保創科技總經理周興國。（圖／中興保全提供）

▲保創科技總經理周興國。（圖／中興保全提供）

消防事業處總經理鄧經忠指出，保創科技代理進口火警受信總機，有氣體與撒水泡沫滅火器與即早火災偵測設備，從規劃設計、預算製圖到施工保固，所有消防建置一次到位。

此外，保創科技擁有橋梁監測、水位偵測、地震預警、學校空污監測新風機等技術。保創科技災防事業處總經理黃俊鴻強調，可為住家進行建築結構監測、隔減震設備，從風險管理角度做到災前準備、災時應變與災後復原的完整規劃，以減少災害損失。

包括公共工程、社會宅、智慧宅，還有政府積極推動的危老重建，都是保創科技的目標市場。周興國透露，中保科技集團每年平均打造上百棟智慧建築的堅強實績，預估保創科技未來可為集團帶來可觀營收，目標三年後股票上市。

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