華僑兄弟檔聯手引進日出茶太　成為菲國第一大手搖飲

▲日出茶太菲律賓總代理CFOChristopher John C.Koa（左）、日出茶太菲律賓總代理CEO Michael John T.Koa（右）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／馬尼拉報導

菲律賓手搖飲品牌總店數約400家，其中市占率最高的就是來自台灣新竹的日出茶太，截至今年11月底共有120家門市，預估今年底會擴展至140家，其次就是來自中國大陸品牌的澳門皇茶，第3名也是來自台灣的品牌貢茶；日出茶太菲律賓總代理CEO Michael John T.Koa 受訪時表示，在2010年時與堂弟Christopher John C.Koa（也是日出茶太菲律賓總代理CFO）一起嗅到的珍奶商機，就決定從台灣引進日出茶這個品牌。

這對堂兄弟的祖籍來自福建，其中堂弟Christopher媽媽還是台灣人，在台灣長大，直到4歲才搬回菲律賓，而Michael則是娶了台灣老婆，當年要與日出茶太談合作時，還是由老婆出面洽談才成功的。

Michael表示，2010年去香港旅遊時，發現路上有許多女性在排隊，結果走近一看才發現是來自台灣的珍奶，當時就引起他的興趣，進而向自己的台灣籍老婆討論，要怎麼把這個東西引進菲律賓。其實Michael說，當年自己其實是想把韓式炸雞引進菲律賓的，因為菲律賓人非常喜歡吃炸雞，且當時菲律賓並沒有任何韓式炸雞在販售，但後來看到珍奶後就非常猶豫到底是要引進哪種外來飲食文化，他說「當時真的非常猶豫，後來阿嬤說賣茶飲比較好因為比較穩定」，因此才造就了日出茶太引進菲律賓的契機。

▲日出茶太目前都以這類的小型外帶店為主。（圖／記者余弦妙攝）

而Christopher則表示，自己大學剛畢業時，就知道了珍奶這項飲品，因為跟菲律賓當地的Halo Halo飲品相當類似，又甜又冰，菲律賓人一定會喜歡，因此就跟堂哥Michael商量是否要一起合作引進。他也說，當時是非常想引進台灣的知名珍奶品牌如50嵐、清新福全等較大的連鎖品牌，但這些名字似乎無法在菲國引發消費者的共鳴，做了大量的調查後，發現日出茶太的英文為Chatime應該可以讓菲國消費者有記憶點，因此轉而向日出茶太總店進行洽談。

Michael透露，當初與日出茶太簽約時，是以50萬美金(約1500萬台幣)，且每個月還要給日出茶太台灣總店3.5%的權利金，拿下菲律賓總代理權。而合約內容就是在菲國的日出茶太各家分店中所使用的珍珠、茶葉、各種原物料皆是從台灣進口，除了牛奶與冰塊是使用當地的原物料，基本上可以算是百分百的台灣製造。

▼馬尼拉日出茶太的外帶店大多設置在商業中心、購物中心中。（圖／記者余弦妙攝）

Christopher提到，一開始把Chatime引進時，菲律賓人其實還不太清楚珍奶是什麼，且接受度也還好，當時是把Chatime打造成像是星巴克那樣的店舖，占地都落在20-30坪，但後來發現這樣的]經營模式有點受限，因此2017年開始轉而向台灣一樣，打造只能外帶的小店舖模式，結果沒想到這樣的經營模式讓Chatime整個營業額翻倍成長，且展店速度也出現大幅度的成長。

2018年兄弟倆更嗅到黑糖商機，直接把台灣黑糖引進菲律賓，成為菲律賓第一家有在販售黑糖的手搖飲，沒想到此舉成功吸引菲律賓人的胃，現在Chatime的前三名品項分別是奶茶、黑糖系列、巧克力。Christopher更分享，目前為了吸引消費者一年4季都會推出新品，在12月即將推出的起司系列手搖飲勢必也會掀起一股旋風。

▼馬尼拉日出茶太明年預計將會展店至１４０家。（圖／記者余弦妙攝）



