六福「生態、露營體驗」搶攻旅展商機　挹注業績表現可期

▲搶攻旅展商機，六福村兒童營隊搶先曝光，結合生態體驗及夜宿遊樂園搶市。（圖／六福提供）

記者林淑慧／台北報導

2019 ITF台北國際旅展於明(8)日登場，飯店類股下殺優惠搶市。六福集團表示，今年主打新「有感」展攤，除設立「六福村露營體驗區」及「六福莊動物生態體驗區」搶市，現場民眾還能體驗五星料理，搶攻旅展商機。

2019 ITF台北國際旅展於11月8日至11日登場，六福旅遊集團今年以最大規模參加台北國際旅展，透過豐富的展攤規劃，以展現經營旅遊事業的企圖心，將飯店、遊樂休閒、教育都整合其中，強調各種不同主題的新型態體驗。

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六福主管表示，今年以兩大展區共14個攤位擴大展出，打造新「有感」展攤，推出史上最低價「六福莊動物樂遊趣住房專案」，最多6人入住只要7999元，每人最低只要1,333元起，凡於旅展現場購買，再加碼升等樓中樓房型，可望掀起搶購熱潮。

▲六福今年搶搭「雙11」風潮，11月8日至11日旅展期間，每天早上11點皆有型男主廚上菜，提供民眾免費試吃不同的明星商品。圖為敘日和牛牛排。（圖／六福提供）

在最受消費者關注的餐飲業務方面，六福今年搶搭「雙11」風潮，展會期間11月8日至11日，每天早上11點皆有型男主廚上菜，免費試吃不同的明星商品，分別為敘日和牛牛排、金鳳廳一品豪邁鍋、粵亮靓皮烤鴨、大廳酒吧特製調飲等，於11點11分開放限量搶購明星商品加碼特惠。

六福主管指出，近年旅展戰火從現場延伸至線上，六福今年以話題商品搶市，提前於線上旅展推出史上最低的「六福莊動物樂遊趣‧住房專案」，以超值7,999元搶攻市場，今年線上旅展業績已較去年成長五成。

另外，在飯店業務方面，位於南港的六福萬怡酒店受惠於會展經濟起飛，商務客源持續成長，展會期間的住房率達八成，也同步帶動餐飲業績，看好大展挹注，營運可望一路旺至年底，力拚今年達到損益兩平。

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