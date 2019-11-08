廉航「窗戶破了」膠帶貼了繼續飛！　航空公司回應了

▲印度香料航空的飛機破裂，只用膠帶貼一貼。（圖／翻攝自Hariharan Sankaran twitter）



記者林彥臣／綜合報導

印度的香料航空（SpiceJet）就遭到乘客投訴，卻只用膠帶貼一貼然後就繼續飛，這位乘客將照片拍下後，上傳到推特引發網友的討論。香料航空也對此發聲明致歉，強調對飛安不會有妥協的空間。

印度乘客薩卡蘭（Hariharan Sankaran）在推特上PO出照片表示，他在11月5日搭乘「香料航空」SG8152的航班，從孟買飛往新德里，發現飛機的窗戶出現破裂，上面只用膠帶貼一貼，「這不是主要的安全問題嗎？有人在聽嗎？」

薩卡蘭強調，用膠帶黏著代表已經有人發現窗戶破掉，這應該是重大的飛安問題，這種處理方式根本忽略乘客的安全。另外也有網友回應他的推文指出，9月搭乘香料航空SG732航班時，也發現相同的狀況。

▲另一位網友回應9月就發現類似的情況。（圖／翻攝自Hariharan Sankaran twitter）



根據印度媒體今日印度（India Today）報導，香料航空回應，破裂的部分是內窗，不會影響艙壓造成安全問題，「飛安是我們最關切的重點，香料航空對飛安不會有任何妥協的空間，一定會對相關的負責人採取必要的處置，也對於造成該位乘客的不便深感抱歉。」

報導指出，飛航專家解釋，搭乘飛機時坐在破裂的窗戶旁邊，一定會有機率把人吸走，飛機內部失壓和失溫都是短短幾秒鐘的時間而已，幸運的是那扇窗才剛破，並未完全破碎。

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