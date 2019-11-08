反送中後港人來台投資申請案大增　經部：嚴審以避免「假投資、真移民」

▲經濟部投審會表示，今年港人來台投資申請量較往年大增。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

香港反送中事件持續延燒，牽動亞太區域投資版圖位移，經濟部投審會7日表示，今年港人來台投資申請量較往年大增，今年前9月核准案件成長逾三成，而且還有數百件案件排隊待審，官員表示將嚴加審查，以避免「假投資、真移民」情況發生。

依照香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法規定，香港及澳門居民在台投資600萬元以上，即可申請在台居留。

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依據經濟部投審會統計，今年前9月核准港人來台投資案共867件，較去年同期650件成長33%，官員指出，申請案多以批發、零售業等門檻較低的業別樣態居多，投資額約在新台幣600萬元左右。

為避免假投資、真移民的情況，投審會官員表示，針對沒有詳細投資計劃的申請案，將對投資人背景及投資計畫嚴加審核，也都會要求申請人提出詳細計畫，並在審核時考量對台灣就業是否有具體貢獻。

另外，美中貿易戰牽引全球製造板塊產生變化，帶動臺商持續回流。經濟部投資臺灣事務所7日召開第41次聯審會議，通過全球手機鏡頭模組軟硬複合板最大供應商「相互公司」返臺投資超過33億元。

依據經濟部統計，目前「歡迎台商回臺投資方案」累計已吸引152家台商響應回臺投資6,270億元，預估將可帶來55,164個本國就業機會。依目前預排審查進度，下週有望接近7,000億元大關。

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