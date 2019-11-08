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先探／大船入港　台股超有感上漲

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（圖／先探投資週刊 提供）

美股再創新高，蘋果總市值也創新，台股的台積電及鴻海帶頭向前衝，指數登上11500點之上，挑戰歷史高點12682點似乎不是夢，而金融股也緩步趨堅，政策上偏向正面做多。

【文／方亞申】

美股在聯準會降息下，並傳出可能對華為解除禁令，包括道瓊、Nasdaq、S&P 500指數和蘋果股價都刷新歷史新高；而已公布企業季報也有七五％較預期好（雖然是衰退）。最重要是蘋果股價登上二五五美元以上，續創歷史新高，巴菲特大獲全勝，今年以來S&P 500指數年漲幅達到二三％，據道瓊資訊統計，過去七○年S&P 500指數若於十月底的漲幅超過二○％，則十一、十二月平均漲幅高達六．二％。外資開始樂觀，認為今年底到明年第一季，標普指數有望上探三千二百點，主因全球企業周期指標在半年來首次同步復甦，預估美國企業獲利於第三季觸底，標普企業獲利將在最近一季轉正成長二％左右，並於明年上半年轉強；另美中貿易緊張緩和、以及各國央行寬鬆，寬鬆結果就是令全球資金持續氾濫。歐洲股市也還在今年高檔，亞洲的韓國補漲終於站上年線、日本則也在今年高檔附近。中國整理近兩個月後，上證指數慢慢向三千點靠近。示威不斷的香港也出現補漲。

當然要注意，國際油價不宜大跌，沙烏地阿拉伯最大國營石油企業終於將掛牌，總市值預估達一．五兆美元，超過美國各大企業，若油價大跌將代表全球經濟持續走低，將影響風險性資產。

請繼續往下閱讀...

張忠謀點明台積電戰略地位

根據路透分析了三七個開發中經濟體的央行貨幣決策後發現，新興國家央行在九月淨降息十一次後，十月又淨降息九次，為新興市場連續第九個月實施寬鬆，也是二○一三年以來最長的寬鬆周期。最近一個月包括沙烏地阿拉伯及科威特之外，還有巴西、俄羅斯、印尼、智利、印度等都還在降息。近期泰國央行可能需要進一步降息，菲律賓可能在十二月初再度調降存準率。巴西通膨率可能沒起色，維持央行進一步降息的可能性。

降息潮使得國際資金充沛，美國這次在蘋果財報公布後持續上漲，總市值已來到一．一八兆美元歷史新高，微軟緊追在後也創高來到一．一兆美元，兩檔總市值最高公司之總市值持續向上推升就是多頭表徵，尤其全球資金多，近一周流進股票型ＥＴＦ超過兩百億美元，必定配置在全球總市值高、又有成長力加股息公司，這兩檔成為必選之一（台積電也符合），加上美國非農就業人口增加利多，也拉動美股指數，三大指數加上費半指數都創歷史新高，美國四大指數只要月線不破都屬強勢。

蘋果公布季報，每股賺三．○三美元，優於市場預期的二．八四美元；會計年度第一季（假期銷售季）的財測，銷售額估在八五五至八九五億美元之間，高於分析師預測的八六五億美元；反映市場對最新iPhone、Apple TV+等新服務以及穿戴式裝置（如第三代的AirPods和Apple Watch）需求強勁。蘋果財報利多主要是中國市場銷售較預期好，美中貿易戰始終未動到蘋果，顯見該公司在美中之間具有相當大影響力。

蘋果展望好，且除了耳機、手錶等新產品外，明年中國農曆年前後將推出平價版的SE2手機，增添銷售動能，對於台灣蘋概股包括台積電、鴻海、和碩、鴻準、可成、臻鼎ＫＹ、華通、燿華、新日興都是利多。十月以來外資大買鴻海超過三十萬張以上，也使鴻海補漲，股價從七一．五元直奔九○元以上，成為繼台積電後台股重要的火車頭。鴻海是台股僅次於台積電的第二大權值股，占權重約三．五％，股價上漲當然有其威力，而鴻海每股淨值八七．七六元，如今才回到淨值附近，只要蘋果續漲、外資續買，股價多頭可望持續。當然最重要的是來到年底，今年市場焦點５Ｇ基地台，明年將轉向５Ｇ手機，可望從今年不到二千五百萬支，上看二億支，相關的零組件包括機殼、鏡頭、ＰＡ、ＰＣＢ板又將有需求訂單，這是明年選股必須注意的。鴻海大漲，當然別忘了台積電股價正在寫歷史新高。

台積電創辦人張忠謀退休後，在二日運動會上表示，世界局勢變化大、不再平靜，但台積電已成為地緣策略家的必爭之地。對於台積電日前股價一度突破三百元關卡，張忠謀說，他並不覺得意外。股價到多少錢並不一定，但對台積電有信心一直認為台積電股價會漲。本周台積電就直接越過三百元關卡，總市值達八．○四兆台幣，相當於二六四七億美元，距離三星只差不到七○億美元，除了阿里巴巴及騰訊以外，將直攻亞洲最高總市值科技公司寶座。值得注意的是，張忠謀所言，台積電是地緣策略家必爭之地，也就是在美中貿易大戰中有著舉足輕重地位。

台積供應鏈、ＩＣ設計續看好

日前傳出美國邀請台積電去美國設廠，主要是美國最先進五代戰機F-35晶片在台積電生產，眾所皆知F-35為最先進戰機，訂單已排到二○四○年以後，多少國家想要（包括台灣），以台積電在高階製程七奈米乃至明年推出的五奈米，接下來三奈米及二奈米，除了三星有意競爭外，橫掃全球別無他廠，因為大家已花不了或不想花動輒數千億元投資，況且投錢下去也未必有能力生產高階製程，要最先進、最好的晶片就只有台積電一家，連〈金融時報〉都報導美國要求台積電不要替中國華為生產先進晶片，因為那些晶片是用在對準台灣的飛彈上。由此可看出台積電在美中心中地位，這可能就是台積電的「戰略地位」！（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2064期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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