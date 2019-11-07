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大數據建構「員工健康管理系統」　友達形塑「友善職場」落實CSR

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▲大數據建構「員工健康管理系統」　友達形塑「友善職場」落實CSR。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友達永續長古秀華。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）永續長古秀華今（7）日應邀在安永聯合會計師事務所第4屆《企業社會責任論壇》，聚焦於「人力資本」，分享友達以人為本的友善職場形塑，以大數據建構員工健康管理系統，並優於法規的要求，多管齊下把關員工的身心健康照護。

▲大數據建構「員工健康管理系統」　友達形塑「友善職場」落實CSR。（圖／記者姚惠茹攝）

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▲友達永續方針。（圖／記者姚惠茹攝）

古秀華分享，友達永續方針從法規遵循開始，從「不為害」的角度，降低環境、安全、意外事故等傷害，再來實踐企業社會責任（CSR），致力企業對社會負有責任，而現在已經進階到創造共享價值（CSV），超越企業社會責任來發會本業專長，為社會創造更多的價值。

▲大數據建構「員工健康管理系統」　友達形塑「友善職場」落實CSR。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友達企業社會責任六大主題。（圖／記者姚惠茹攝）

古秀華表示，友達的永續策略藍圖以「超越社會企業責任·創造共享價值」為目標，定調公司治理、環境永續、科普教育、文化保存、社會參與、友善職場六大主題，其中友善職場面向，談的是工作悠活、家庭樂活、健康快活。

▲大數據建構「員工健康管理系統」　友達形塑「友善職場」落實CSR。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友達健康樂活定調為「LOHAS」。（圖／記者姚惠茹攝）

古秀華以健康快活為例，友達定調為「LOHAS」，並從健康管理、健康活動、健康意識、健康飲食來建構健康管理系統「全人照護智能+」，目前已經實行五年之久，並強調優於法令規範，像是法令規定員工每五年做一次健康檢查，友達則是兩年一次，甚至40歲以上更是每年一次。

古秀華分享，累積多年的數據之後，友達規劃以預防醫學的模式來進行，首先在經過員工同意之後，將所有數據輸入系統，自動產生出趨勢圖看出差異，然後進行收案，落實「摘星計畫」，也就是摘除員工健檢資料中意味著不良的紅星，主動找上員工談個人健康狀態。

▲大數據建構「員工健康管理系統」　友達形塑「友善職場」落實CSR。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友達透過大數據建構「員工健康管理系統」。（圖／記者姚惠茹攝）

古秀華表示，友達希望員工可以做到健康的自主管理，因此就會協助醫護人員跟員工討論如何改善健康狀況，並在下一次健康檢查報告出來時，由護士緊追是否有改善，像是減輕體重、按時用藥、有無複診，這個叫做「體系型追蹤」。

古秀華指出，近年AI大數據興起，因此友達開始建構系統優化，對員工健康管理系統進行改版，把所有資料輸入進系統，希望可以做到預測出哪些單位的同仁會有什麼樣的健康問題，提前關注員工的健康狀態。

▲大數據建構「員工健康管理系統」　友達形塑「友善職場」落實CSR。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友達與價值鏈夥伴共創生態圈。（圖／記者姚惠茹攝）

古秀華分享，友達針對員工健康，還會舉辦健康意識講座、健康促進活動，像是減重、戒菸等，還有針對心理問題，會有人資引介外部的「生活教練」，由公司付費來陪伴員工，解決交友、上下屬關係、人生變故等問題，而且絕對保有個人機密。

古秀華補充，友達對於差旅、外派的員工，提供「全球SOP協助」，像是提前推播海外紅色警戒區，讓員工避免遇到恐攻、運輸罷工事件等，或是遇到醫病問題也會提供當地就醫資訊，特殊狀況也可以由醫護人員直接對接醫院，等於受到公司環繞式保護，讓員工家屬可以安心。
 

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