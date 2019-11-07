「安平暮色～追香曲」府城夕照茶會　400年首場茶會不要錯過！

▲台南市茶藝促進會理事長洪國華，歡迎大家參與「安平暮色～追香曲」府城夕照茶會，這場難得盛會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市茶藝促進會，為了讓愛茶人有機會在美麗的「安平夕照」下享受迷人的茶香，在安平古堡建城將滿400年之際，特於11月22日盛大舉辦安平古堡首場大型茶會─「安平暮色～追香曲」府城夕照茶會，打造一場空前絕後的茶藝饗宴。

安平古堡初建於1624年，是台灣最早的要塞建築，建城以來，曾是荷蘭人統治台灣的中樞，以及鄭氏王朝統治者的住處，建築採紅色磚瓦，黃昏時與落日互相輝映之景「安平夕照」美不勝收，1953年獲台灣省政府選為台灣8景之1，多年來一直是各地遊客造訪府城首選景點。

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如今，煙硝味已遠，茶香將取而代之，台南市茶藝促進會理事長洪國華表示，為了讓愛茶人有機會在美麗的「安平夕照」下享受迷人的茶香，多年來積極推廣茶藝文化風氣的台南市茶藝促進會，在安平古堡建城將滿400年之際，特於11月22日盛大舉辦安平古堡首場大型茶會─「安平暮色～追香曲」府城夕照茶會，結合安平暮色和漁舟晚渡的浪漫風情，彙集精彩的茶藝文化和藝文展演，在充滿歷史氛圍的場域中，打造一場空前絕後的茶藝饗宴。

茶會所用茶品備受各界矚目，第一款茶品特請鑽研焙茶工藝數十年的「凃師父」凃宗和，精焙一款珍貴難得的大禹嶺高冷烏龍茶，展現幾近失傳的傳統凍頂式烏龍風味─「香甘滑重」，茶湯帶濃郁花果香，以及豐富茶膠特有的黏稠感，口感滑潤，茶香留存口鼻久久不散。第二款茶則是茶師精心準備的各種私藏佳茗，整場茶會猶如極品好茶的武林大會，值得各界期待。

為展現安平在地特色，主辦單位也邀請多位在地陶藝家以台灣歷史代表文物的「安平壺」概念，設計符合現代茶藝需求的茶倉，在現場展出。在凃師父精焙的50罐夕照茶會紀念茶秒殺之後，主辦單位再推出安平暮色紀念茶，以蕭宏能老師設計的安平壺造型小茶倉，封存香醇迷人的鐵觀音，預料將再次引發搶購熱潮。

適逢台南市茶藝促進會出版的《茶路──府城茶人錄》在夕照茶會前順利完成，將配合夕照茶會舉辦簽書會。書中除生動描述眾多茶人漫步茶路的動人故事，還包括凃師父首度公開的焙茶SOP、台南茶文化、茶人說茶等珍貴茶學知識，該會特別推出品茗、新書、安平踩街的配套特惠贊助方案，十分划算，名額有限，請速報名，以免向隅。