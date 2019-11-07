墜谷300公尺死亡！2男登山「繩索繫一起」　雙雙摔落懸崖

▲皇后鎮附近的卓越山脈為紐西蘭知名登山、滑雪勝地。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

澳洲兩名登山客近日前往紐西蘭皇后鎮（Queenstown）附近登山，沒想到登山繩疑似遭鋒利岩石割斷，結果2人雙雙墜谷喪命。有紐西蘭媒體指出，從當地地形判斷，2人墜谷深度至少有300公尺。

綜合外媒報導，紐西蘭警方公布死者身份為62歲的倫特弗（Brett Alexander Lentfer）和44歲斯派勒（James Harry Spaile），2人於當地時間6日攀登卓越山脈（The Remarkables），接近中午時行經一處懸崖邊，不慎從崖上墜谷死亡。

警方補充多，2人當時互相將繩索繫在對方身上，結果一同墜崖死亡，當時現場還有一名山岳嚮導，所幸該名嚮導並未受傷。其中一名男子遺體於當天稍晚被發現，另一具遺體則在7日上午被尋獲。

最早到達現場的皇后鎮山地救援隊成員普魯登（Chris Prudden）表示，罹難者的登山繩似乎被以某種方式割斷。他說，「這些繩索非常結實，但是鋒利的岩石仍能快速造成繩索受損，考慮到當地地形，這種情況並不算奇怪。」

據悉，事發登山路線是設計給有經驗登山者攀登的路線。普魯登說，不穩定的地質環境，以及地面的鬆軟積雪，都可能是造成這起山難的原因之一。

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