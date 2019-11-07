　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

墜谷300公尺死亡！2男登山「繩索繫一起」　雙雙摔落懸崖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼紐西蘭皇后鎮,卓越山脈（The Remarkables）。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇后鎮附近的卓越山脈為紐西蘭知名登山、滑雪勝地。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

澳洲兩名登山客近日前往紐西蘭皇后鎮（Queenstown）附近登山，沒想到登山繩疑似遭鋒利岩石割斷，結果2人雙雙墜谷喪命。有紐西蘭媒體指出，從當地地形判斷，2人墜谷深度至少有300公尺。

綜合外媒報導，紐西蘭警方公布死者身份為62歲的倫特弗（Brett Alexander Lentfer）和44歲斯派勒（James Harry Spaile），2人於當地時間6日攀登卓越山脈（The Remarkables），接近中午時行經一處懸崖邊，不慎從崖上墜谷死亡。

警方補充多，2人當時互相將繩索繫在對方身上，結果一同墜崖死亡，當時現場還有一名山岳嚮導，所幸該名嚮導並未受傷。其中一名男子遺體於當天稍晚被發現，另一具遺體則在7日上午被尋獲。

最早到達現場的皇后鎮山地救援隊成員普魯登（Chris Prudden）表示，罹難者的登山繩似乎被以某種方式割斷。他說，「這些繩索非常結實，但是鋒利的岩石仍能快速造成繩索受損，考慮到當地地形，這種情況並不算奇怪。」

據悉，事發登山路線是設計給有經驗登山者攀登的路線。普魯登說，不穩定的地質環境，以及地面的鬆軟積雪，都可能是造成這起山難的原因之一。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
小10歲嫩妻「火辣孕照」曝光　本土劇男星一看凍袂條
基隆男遭倒車輾吞！趴地「爆頭亡」消失　驚悚畫面曝光
33歲魯蛇苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　網羨：沒嫁錯
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

廉航「窗戶破了」膠帶貼了繼續飛！　航空公司回應了

英國貨櫃車39死慘案　越南公安部證實：死者都是越南人

墜谷300公尺死亡！2男登山「繩索繫一起」　雙雙摔落懸崖

停止16個月關税戰！美國智庫提「4點戰略」：應和盟國一起對抗中國

美大學購買考生個資　先招生後拒收操控學校率取率

鯊魚躍出海面搶食30公斤重鯖魚　船員手掌遭鋼絲繩劃傷骨頭碎裂

英女王拒穿殘忍真皮草　開先例成王室第一人

「VIPER」探測月球南極水冰　繪製第一張月球水資源分布圖

印度濕婆也戴口罩防PM2.5　空污指數達999飆破最高門檻

菲律賓宿霧海域渡輪翻覆…至少60人落海　3人自行游上岸

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

遭控逼迫台肥借款1400萬！　韓國瑜：沒有立委身分怎麼施壓？

廉航「窗戶破了」膠帶貼了繼續飛！　航空公司回應了

英國貨櫃車39死慘案　越南公安部證實：死者都是越南人

墜谷300公尺死亡！2男登山「繩索繫一起」　雙雙摔落懸崖

停止16個月關税戰！美國智庫提「4點戰略」：應和盟國一起對抗中國

美大學購買考生個資　先招生後拒收操控學校率取率

鯊魚躍出海面搶食30公斤重鯖魚　船員手掌遭鋼絲繩劃傷骨頭碎裂

英女王拒穿殘忍真皮草　開先例成王室第一人

「VIPER」探測月球南極水冰　繪製第一張月球水資源分布圖

印度濕婆也戴口罩防PM2.5　空污指數達999飆破最高門檻

菲律賓宿霧海域渡輪翻覆…至少60人落海　3人自行游上岸

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：只想賺錢不用心

廉航「窗戶破了」膠帶貼了繼續飛！　航空公司回應了

殉情獨亡！21歲女大生「附身同學」討抱抱　家屬淚崩：高大成幫我

福州公開賽／戴資穎今中午交手金佳恩　周天成碰大陸爭4強門票

吳宗憲逼問：我跟杰倫誰唱得好！侯佩岑秒回「脫口一句話」

胖嘟嘟薩摩耶犬被夾在沙發縫隙中　下一秒「倒推嚕」成功脫逃

門口賣地瓜球！逢甲大學發函台中市府…要求攤販搬離

塑造「AI夢」吸金30億！夏于喬爸爸遭約談…蒙面閃躲不回應「一頭撞上牆」

「情色黑膠」台語聲優對話超母湯！　復刻募資計畫2小時就達標

六福「生態、露營體驗」搶攻旅展商機　挹注業績表現可期

米克斯趴地「前腳斷成兩截」　 網第一眼驚呆：以為是油條裝的

國際熱門新聞

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

2男登山繩索繫一起　墜崖300米亡

狠母鐵籠藏12歲女　「賣一次換一瓶伏特加」

嫩媽電音趴噴乳汁　群眾張口跪接

惡毒親戚狠潑強酸　5幼犬全身腐蝕

英國貨櫃車39死　越南公安部：死者都是越南人

即／北海道自駕載7人　台女昏迷3傷

印度客機窗戶裂　膠帶黏住繼續飛

參加婚禮穿「皇后新衣」　美女被罵翻

迪士尼公主遭噁男「襲胸」當場嚇哭

醫求歡被拒竟爆打抓頭撞牆　長髮女友尖叫骨折：死定了

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

美國智庫提4點戰略：和盟國一起對抗中國

鯊魚躍出海面爭鯖魚　船員挨撞擊骨頭碎裂

更多熱門

相關新聞

吃素10年　肉好吃到讓她當屠夫

吃素10年　肉好吃到讓她當屠夫

澳洲一名吃素10年的女子，因為懷孕時抵擋不了想吃肉的慾望，吃了一個漢堡後意外改變她的人生，不但放棄成為一個素食主義者，甚至還因為肉太好吃而轉行當屠夫。

傻眼！45元買母雞意外變成1000隻

傻眼！45元買母雞意外變成1000隻

19歲新鮮人宿舍亡　飄惡臭陳屍至少2周

19歲新鮮人宿舍亡　飄惡臭陳屍至少2周

手機存兒童性虐待影片　日男機場被捕

手機存兒童性虐待影片　日男機場被捕

海邊驚見淡粉色濕滑詭異「人腦」

海邊驚見淡粉色濕滑詭異「人腦」

關鍵字：

登山繩皇后鎮紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

牙齒「謎樣變黃」一年他尷尬！醫驚：是胃癌

台中公寓一床3屍　翻開棉被是一大兩小

百萬野馬撞爛！他「五官磨平」亡…酒測值0.9

費玉清封麥前拋震撼彈「前列腺阻塞」

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

道指狂漲200點　美股3大指創新高

本土劇男星嫩妻自拍「火辣孕照」

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

基隆男遭倒車輾吞！他爆頭慘死　驚悚畫面曝

快訊／「珍重再見」　費玉清正式宣告封麥！

他家中挖出舊照　驚見爺爺是日本兵

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面