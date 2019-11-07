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金融建言白皮書聚焦5大主軸　外資拿外國證券借錢投資有譜

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▲▼金管會今天邀請金融總會等相關單位，召開2019年金融建言白皮書研商會議。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會今天邀請金融總會等相關單位，召開2019年金融建言白皮書研商會議。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金融總會每年整合金融業公會與周邊單位的建議，提出金融建言白皮書，包含5大主軸、25項議題35項具體做法，金管會今（7）日邀請金融總會、6大公會理事長等相關單位，針對2019年金融建言白皮書召開研商會議。

金融總會秘書長吳當傑表示，歷經1個半小時的研商，各個公會理事長都有主動發言，整體會議氣氛融洽，最後有14項建言獲得採行（占40%）、12項建言正在評估中（占34.29%），至於3項涉及跨部會協商，另有6項建言未獲得採行。

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金管會今天逐項評估建言的可行性，參採消費者網路投保，透過全國繳費網扣款，當日交易限額可提高至100萬元的建言，基於身分認證安全強度的考量，因此建議採晶片金融卡進行認證，繳費額度也可提高；或請壽險業保費帳單導入QR Code共通支付標準的規格，消費者以行動金融卡或於行動銀行繳費時，只要掃描該帳單QR Code，即可完成繳費。

針對具一定資格的外資，可以用持有的外國有價證券或外幣做為擔保品向證券商辦理資金融通，吳當傑說，這是券商公會所提案，若從資金流的角度來看，外資拿外國有價證券融資新台幣，就不需要把美元換成新台幣，也不用在國外籌措資金，可以直接融資新台幣，儘管央行抱持樂觀態度，但仍要提出相關洗價等配套措施等，才能具體評估，因此列為參採項目。

至於未參採有6項，吳當傑指出，主委在場有表達其理由，無論是法規尚無法解釋，或是政策牴觸，業者聽完後也能理解，目前都能取得共識，包括開放保經辦理推廣銷售基金業務、建構生物特徵資訊中心、信託資金集合管理運用帳戶等，而《老人福利法》及《身心障礙者權益保護法》，增訂老人及身心障礙者可向主管機關申請指派信託監察人等，衛福部認為才剛修正相關法規，因此不參採。

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