惡質企業！水汙染遭罰230萬還想抵稅　國稅局：不行　補稅近40萬

▲企業偷排廢水依水污染防治法可處分罰鍰，且國稅局警告，處分金額無法抵稅。（圖／記者林悅翻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

近年來環境汙染及食安問題備受重視，為了維護社會大眾的健康以及飲食安全，有關機關查緝動作頻頻，財政部南區國稅局今（7）日強調，如果是違反水汙染被處分罰鍰，不可以抵稅。

環保與食安的問題，在國內日益受到重視，營利事業因環境汙染或者是違反食品安全等，遭受到處罰的的事件大增，金額少則數萬元，嚴重者則是上看千萬元，南區國稅局表示，雖然企業確實有付該筆罰鍰，但是不可以列營利事業的費用或損失。

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南區國稅局表示，所得稅法第38條及同法施行細則第42條之一規定，各種稅法所規定的滯納金、滯報金、怠報金等各項罰鍰，不可以列為費用或損失；上述所說的罰鍰，指的就是各法規所科處的罰鍰，南區國稅局說，如果政府同意罰鍰讓企業認列損失與費用，等同於政府以利用稅收補貼受處罰的營利事業，抵銷制裁的效果；加上罰鍰原本就不屬於營利事業必要的費用，所以不可以列報。

南區國稅局舉例，轄區內有一家製造紙器公司，因為105年6月因違反汙水防治法遭處罰230萬元，該局調查發現，這家公司在當年的營所稅申報時，該筆罰鍰列為其他費用減除，因此依照所得稅法的規定全部剔除，並且要求補徵稅額

39.1萬元。

該局表示，營利事業遭到罰鍰，不侷限在違反各種稅法或科處的罰鍰，還包含因為環境汙染、食品安全、交通違規等依違反各種法規處的罰鍰，都不能列為費用與損失抵稅。