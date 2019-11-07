微風攜手金曲歌后孫盛希點亮聖誕　廖鎮漢：認養「心願寶盒」助孩童圓夢

▲微風集團微風慈善基金會今（7）日舉行聖誕點燈活動，董事長廖鎮漢（後排右四）邀請金曲歌后孫盛希（圖左）擔任圓夢大使，幫助弱勢孩童圓夢。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

微風集團微風慈善基金會今（7）日舉行聖誕點燈活動，董事長廖鎮漢邀請金曲歌后孫盛希擔任圓夢大使，以「心願寶盒」認養計劃幫助弱勢孩童圓夢；微風表示，基金會今年邁入新的里程碑，迄今已經協助完成近萬名孩童的夢想。

微風慈善基金會連續第八年舉辦聖誕點燈活動，邀請微風集團暨微風慈善基金會董事長廖鎮漢、微風集團創辦人夫人林美瑛、聯邦銀行副總經理許維文、聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容以及其他社福團體共同參與。

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廖鎮漢表示，今年微風聖誕點燈以「心願寶盒」認養計畫為主題，認領心願卡對象包含唐氏症寶寶、目睹暴力兒童、原住民及新住民孩童及育幼院小朋友等，期能藉由民眾認養心願卡，幫助這群需要社會資源支持的孩子們實現聖誕心願，也透過願望成真的體驗，鼓勵孩子們勇於追逐夢想，邁向充滿希望的人生。

基金會特別邀請新生代音樂創作才女孫盛希小姐擔任圓夢大使。長期熱心公益參與兒童活動及關懷兒童教育的她，除了號召民眾共同響應「心願寶盒」的活動外，自己更率先拋磚引玉認購十個孩童的心願畫作幫助孩子們圓夢。

透過每個畫作，可以深刻看見孩子們的夢想。其中一位小朋友淇淇的心願，寫到「我想要一個可愛的卡通存錢筒，想把它存滿之後再把錢捐出去給更多需要幫助的人」，讓現場來賓感受到滿滿的溫暖與感動。

「企業的價值在於利他，照顧及幫助需要的人!」廖鎮漢表示，微風慈善基金會希望透過實際的行動，用最實質的方式，對社會的感激反饋出去，真正讓他們感受到社會的關懷與愛。

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