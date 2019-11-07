　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

微風攜手金曲歌后孫盛希點亮聖誕　廖鎮漢：認養「心願寶盒」助孩童圓夢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲微風集團微風慈善基金會今（7）日舉行聖誕點燈活動，董事長廖鎮漢（後排右四）邀請金曲歌后孫盛希（圖左）擔任圓夢大使，幫助弱勢孩童圓夢。（圖／記者林淑慧攝）

▲微風集團微風慈善基金會今（7）日舉行聖誕點燈活動，董事長廖鎮漢（後排右四）邀請金曲歌后孫盛希（圖左）擔任圓夢大使，幫助弱勢孩童圓夢。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

微風集團微風慈善基金會今（7）日舉行聖誕點燈活動，董事長廖鎮漢邀請金曲歌后孫盛希擔任圓夢大使，以「心願寶盒」認養計劃幫助弱勢孩童圓夢；微風表示，基金會今年邁入新的里程碑，迄今已經協助完成近萬名孩童的夢想。

微風慈善基金會連續第八年舉辦聖誕點燈活動，邀請微風集團暨微風慈善基金會董事長廖鎮漢、微風集團創辦人夫人林美瑛、聯邦銀行副總經理許維文、聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容以及其他社福團體共同參與。

請繼續往下閱讀...

廖鎮漢表示，今年微風聖誕點燈以「心願寶盒」認養計畫為主題，認領心願卡對象包含唐氏症寶寶、目睹暴力兒童、原住民及新住民孩童及育幼院小朋友等，期能藉由民眾認養心願卡，幫助這群需要社會資源支持的孩子們實現聖誕心願，也透過願望成真的體驗，鼓勵孩子們勇於追逐夢想，邁向充滿希望的人生。

基金會特別邀請新生代音樂創作才女孫盛希小姐擔任圓夢大使。長期熱心公益參與兒童活動及關懷兒童教育的她，除了號召民眾共同響應「心願寶盒」的活動外，自己更率先拋磚引玉認購十個孩童的心願畫作幫助孩子們圓夢。

透過每個畫作，可以深刻看見孩子們的夢想。其中一位小朋友淇淇的心願，寫到「我想要一個可愛的卡通存錢筒，想把它存滿之後再把錢捐出去給更多需要幫助的人」，讓現場來賓感受到滿滿的溫暖與感動。

「企業的價值在於利他，照顧及幫助需要的人!」廖鎮漢表示，微風慈善基金會希望透過實際的行動，用最實質的方式，對社會的感激反饋出去，真正讓他們感受到社會的關懷與愛。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
蚵仔寮漁港車輛落海！警消急潛水搶救　1人無生命跡象
台中男酒駕噴飛！臉朝下「五官磨平」百萬野馬撞爛　母見屍崩潰
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

董娘回流SOGO周年慶開跑熱賣　董座黃晴雯：首日業績上看11億元

國賓斥資上億改裝川菜廳今開幕　45道新川味搶市挹注業績可期

比夜市抵用券更好康　商圈行動支付每月最高回饋千元

長榮旗下長汎假期推主題旅遊搶市　明年營收挑戰40億大關

南僑9月獲利衰退　推288元全球最貴泡麵拚旺季

到超商1分鐘完成開戶！全家攜手新光銀首創「立碼驗」身份認證

9月外銷訂單年減4.9%「連十一黑」　經部：備貨旺季有助接單回溫

台船拿下離岸風電首宗大型統包　力拚明年營運轉盈

來搶鐵飯碗！台水公司明年招考180人起薪27K起跳

中美貿易戰衝擊　投審會：前九月台商赴陸投資金額年減逾五成

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

影／ETF投資三原則　輕鬆賺進退休金

金融建言白皮書聚焦5大主軸　外資拿外國證券借錢投資有譜

惡質企業！水汙染遭罰230萬還想抵稅　國稅局：不行　補稅近40萬

微風攜手金曲歌后孫盛希點亮聖誕　廖鎮漢：認養「心願寶盒」助孩童圓夢

資本市場助攻！兆豐金恢復元氣　前10月賺252億元年增率約3%

被WeWork拖累！軟銀14年來首見季度虧損　孫正義坦承投資失誤

宏達電微信公眾號改名「HTC官方服務號」　否認淡出手機市場

中小企業放款前9月達成率破9成　今年目標2700億可望達標

高通第4季財報優於預期、盤後漲近6%　5G手機展望佳

台肥噤聲避談韓國瑜借錢買豪宅案　僅發3點聲明：不介入買賣過程、不再回應

領大陸「一次性護照」也會被除籍！2年前就有「海參威」案例

費玉清封麥前拋震撼彈「前列腺阻塞」　揭不能給江蕙幸福的秘密

保險業有新規！淨值比低於3%要增資　明年4月1日上路

陳水扁爆中日將簽支持對港一國兩制　要蔡英文提前因應

雄獅旅遊包「世界夢號」旅展價6,999元起！打卡比人氣送百萬現金

阿諾扛槍「砲口對準iPhone三鏡頭」零違和！　拿出惡搞手機殼笑翻網

高爾宣嘴超甜讚曾沛慈24歲　大方放閃「女生裙子不能太短」

「賄選終結者—全面出擊」首映會　南檢首創反賄選短片上大銀幕

中山大學驚傳教授電郵集體遭駭！　兩岸學者信箱被「監控超過3年」

快訊／蚵仔寮漁港車輛落海！警消急潛水搶救…1人無呼吸心跳

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

財經熱門新聞

立委爆料韓國瑜特權借款？台肥回應：這不是個案是通案

赴歐遊玩注意！歐元匯價創29個月來新低　換新台幣5萬多賺2700元

「好享退」首次扣款成功逾4萬人　基富通再推二部曲

金管會同意台肥借錢給韓國瑜買房？　顧立雄：不接受魚目混珠的講法

星宇的飛機也能修！亞航獲A321neo維修認證挹注營收動能

頂新案判決出爐 魏應充臉書PO文訴心境

好羨慕！合庫明年加薪　上看近5%

影／樂活退休該準備什麼？專家建議：創造現金流、避免負債

爆坑殺散戶2200萬元　群益：經理人已免職　

轉單效應發酵？　製鞋台商搶先插旗蘇比克

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

頂新案5年9月定讞　魏應充：上天給我的功課

朱學恒臨櫃繳款碰到網路壅塞　中信銀：30分鐘內全面恢復正常

台船為中鋼打造光輝輪新船　多元化佈局風電拚全年轉盈

更多熱門

相關新聞

DW信義快閃店超好拍

DW信義快閃店超好拍

瑞典腕飾品牌DANIEL WELLINGTON秋季發表新品ICONIC LINK，簡約造型深受不同年齡層男女喜愛，而今在信義微風舉辦快閃店，除了展售新品，還提供美照區拍美照，趁連假快來打卡踩點！

微風信義3館周年慶10／17祭優惠

微風信義3館周年慶10／17祭優惠

貴婦狂刷千萬 微風之夜業績4.6億

貴婦狂刷千萬 微風之夜業績4.6億

微風南山又跳電　4個月停電4次

微風南山又跳電　4個月停電4次

微風南山電梯困客長達40分鐘

微風南山電梯困客長達40分鐘

關鍵字：

微風廖鎮漢聖誕點燈

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

更多

最夯影音

更多
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面