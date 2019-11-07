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無人機拍到殺人鯨母子親暱互動　溫馨畫面觸動人心

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▲加拿大團隊利用無人機拍拍到一對殺人鯨母子身體接觸的親暱片段，溫馨畫面讓人感動。(圖／Hakai Institute影片截圖)

加拿大團隊利用無人機拍到一對殺人鯨母子身體接觸的親暱片段。(圖／Hakai Institute影片截圖)

國際中心／綜合報導

加拿大一支研究團隊日前利用無人機拍攝瀕危物種殺人鯨(orca)的日常生活，期間拍到一對殺人鯨母子身體接觸的親暱片段，溫馨畫面讓人感動。研究團隊發現殺人鯨之間除了比人類所想的有更多肢體接觸外，亦深受牠們的交流感動。

科研基金會「哈卡伊研究所」(Hakai Institute)的研究團隊在加拿大卑詩省海岸，對該處的定居型殺人鯨進行研究。 團隊按照區域， 把牠們分為北邊和南邊兩組。其中南邊區域目前只剩下不到75頭的殺人鯨。

從影片可見，一頭母鯨和一頭幼鯨在海中結伴而游，不時相互碰觸。期間幼鯨還用尾巴調皮的輕拍母鯨的頭部，流露出溫馨的親暱感。

卑詩省大學「海洋哺乳類動物研究小組」教授崔特斯(Andrew Trites)表示，即使是資深的研究人員，看到這對殺人鯨母子之間的互動，也會被感動到內心深處， 牠們的行為就好像人類會擁抱小孩和朋友一樣。

團隊除了給牠們裝上可測量速度、深度和全球定位系統(GPS)的監測器之外，也在附近安排船隻測量魚類活動和水溫，以收集更多關於牠們可吃魚類的數量和資訊。

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